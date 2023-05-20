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世界盃蹼泳賽美國站 台灣女將何品莉包辦3金1銀

中央社／ 台北19日電
台灣女子蹼泳好手何品莉日前在2023年世界盃蹼泳賽美國站勇奪雙蹼項目3面金牌、1面銀牌，個人進帳3金1銀，表現亮眼。（台中市政府提供） 中央社
台灣女子蹼泳好手何品莉日前在2023年世界盃蹼泳賽美國站勇奪雙蹼項目3面金牌、1面銀牌，個人進帳3金1銀，表現亮眼。（台中市政府提供） 中央社

台灣女子蹼泳好手何品莉日前在2023年世界盃蹼泳賽美國站，勇奪100、200、400公尺雙蹼項目的3面金牌以及50公尺雙蹼銀牌，個人進帳3金1銀，收穫滿滿。

台中市政府發出新聞稿表示，這次2023年世界盃蹼泳賽美國站於5月9日至15日在美國佛羅里達舉行，為世界水中運動聯盟（Confederation Mondiale ActivitesScubaquatiques，簡稱CMAS）主辦的賽事，何品莉勇奪3金1銀的佳績，表現相當優異。

新聞稿提到，何品莉在國內外賽事的表現有目共睹，可說是台中最優秀的水上救生及蹼泳項目雙棲選手，她曾於民國111年全民運動會代表台中參加蹼泳項目獲得4金1銀1銅，其中蹼泳100公尺雙蹼打破大會和全國紀錄、4x50公尺水面蹼泳接力也帶領隊友打破全國紀錄。

另外，何品莉也在全民運的水上救生項目勇奪3金1銅，其中100公尺穿蛙鞋帶假人、穿蛙鞋救援浮標帶假人兩項都打破全國紀錄。

蹼泳是一種新興運動，指利用腰腹擺動前進的泳術，足部則須戴上蹼，有時也會配合其他適當器材（如呼吸器），泳姿就像海豚一樣。

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