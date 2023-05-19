快訊

庾澄慶被爆心臟病發噩耗 經紀人不忍回應了！

廣達股價超越鴻海 網友：肉鬆超車公公、公公顏面何在

男到台中三井LaLaport用完餐被要求還湯罐 飆罵員工還拗免費餐點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇迪曼盃／李洋受傷撐不住棄賽 中華隊連7屆止步八強

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
李洋(右)受傷打到第二局中段棄賽，讓南韓隊拿下關鍵第3點，中華隊連7屆止步八強。 Badminton Photo提供
李洋(右)受傷打到第二局中段棄賽，讓南韓隊拿下關鍵第3點，中華隊連7屆止步八強。 Badminton Photo提供

2023年蘇迪曼盃混合團體賽8強賽今天開打，中華隊強碰4度奪冠的南韓隊，前2點戰成平手，但最終在女單台灣一姐戴資穎讓出後，男雙也因李洋受傷打到第二局中段棄賽，讓南韓隊拿下關鍵第3點，中華隊連7屆止步八強。

中華隊今天第1點混雙楊博軒／胡綾芳以17：21、19：21輸給世界第五的徐承宰／蔡侑玎，第2點男單則由台灣一哥周天成扳回一城，以21：17、21：15擊敗李宥奎，幫助中華隊追到1：1。

第3點女單戴資穎雖然開賽氣勢猛，先取得5：1領先，然後後續受到失誤影響，以13：21讓出首局，次局雙方互有來往，小戴化解兩個賽末點扳平到20：20，但後續連掉2分落敗。

被拿下2點的中華隊要由第4點男雙李洋／葉宏蔚組合守住機會，然而對上南韓金元昊／羅星升，李洋在首局打完時左腳踝受傷，雖然帶傷力拚，但最終仍棄賽。

首局兩隊打得糾纏，李葉組合以10：11小幅落後進入技術暫停，暫停過後，葉宏蔚一次網前幸運球原本落地得分，不料南韓隊抗議越網擊球，裁判反將分數判給南韓隊，讓現場觀眾響起一片噓聲。

中華隊組合不受影響，反追到14：14平手，雙方互相拉鋸一路打到18：18，李葉組合連掉2分，雖然追回1分，但還是以19：21讓出，而且李洋在救最後一球時蹲在地上施力，導致左腳踝不適，無力倒在地上，稍作治療後繼續比賽。

次局李洋明顯受到腳踝傷勢，移動速度減慢，南韓隊也將攻勢集中在李洋身上，開賽不久中華隊就陷入2：8落後，更以3：11劣勢進入暫停，李洋也確定撐不下去，只能宣告棄賽。

由於八強賽起先取3點的球隊就勝出，中華隊就此止步，第5點女雙許雅晴／鄧淳薫也來不及上場，就由南韓隊搶下四強門票。

中華隊 李洋 戴資穎

延伸閱讀

蘇迪曼盃／戴資穎化解2賽末點仍不敵安洗瑩 中華隊被聽牌

蘇迪曼盃／李洋首搭葉宏蔚退世界第5 「麟洋配」合體仍有機會

蘇迪曼盃／飛撲救球無礙 戴資穎：身體還好

蘇迪曼盃／對辛德胡8連勝！戴資穎為中華隊退印度搶下首勝

相關新聞

蘇迪曼盃／李洋受傷撐不住棄賽 中華隊連7屆止步八強

2023年蘇迪曼盃混合團體賽8強賽今天開打，中華隊強碰4度奪冠的南韓隊，前2點戰成平手，但最終在女單台灣一姐戴資穎讓出後...

網球／納達爾臀傷未癒暫停出賽 預告明年就是最後一舞

西班牙網球明星「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）今年1月在澳洲網球公開賽臀部受傷，由於傷勢未完全康復，將缺席今年的法...

足球／美加墨合辦2026世界盃 紐約新澤西聯合爭取冠軍戰

2026年世界盃足球賽將在北美舉行，16座場館已確定，萬眾矚目的決賽場地則未揭曉。紐約與新澤西合力爭辦，今天在熱鬧的時報...

歐冠盃／曼城中場輾壓 4球復仇皇馬

歐冠四強戰第二回合，曼徹斯特城隊在主場以4：0輾壓皇家馬德里隊，以總比分5：1挺進歐冠決賽，將於6月10日在土耳其伊斯坦...

蘇迪曼盃／戴資穎化解2賽末點仍不敵安洗瑩 中華隊被聽牌

2023年蘇迪曼盃混合團體賽8強賽今天開打，中華隊強碰4度奪冠的南韓隊，前2點戰成平手，女單台灣一姐戴資穎對決南韓天才少...

全中運／瑪家國中莊帥均柔道奪金 體重控制曾讓他想放棄

屏東縣瑪家國中八年級莊帥均今年全中運拿下柔道國男組第二量級（42公斤）金牌，奪冠背後，體重控制是他的大魔王，一度哭著想放...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦