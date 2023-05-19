蘇迪曼盃／李洋受傷撐不住棄賽 中華隊連7屆止步八強

2023年蘇迪曼盃混合團體賽8強賽今天開打，中華隊強碰4度奪冠的南韓隊，前2點戰成平手，但最終在女單台灣一姐戴資穎讓出後，男雙也因李洋受傷打到第二局中段棄賽，讓南韓隊拿下關鍵第3點，中華隊連7屆止步八強。

中華隊今天第1點混雙楊博軒／胡綾芳以17：21、19：21輸給世界第五的徐承宰／蔡侑玎，第2點男單則由台灣一哥周天成扳回一城，以21：17、21：15擊敗李宥奎，幫助中華隊追到1：1。

第3點女單戴資穎雖然開賽氣勢猛，先取得5：1領先，然後後續受到失誤影響，以13：21讓出首局，次局雙方互有來往，小戴化解兩個賽末點扳平到20：20，但後續連掉2分落敗。

被拿下2點的中華隊要由第4點男雙李洋／葉宏蔚組合守住機會，然而對上南韓金元昊／羅星升，李洋在首局打完時左腳踝受傷，雖然帶傷力拚，但最終仍棄賽。

首局兩隊打得糾纏，李葉組合以10：11小幅落後進入技術暫停，暫停過後，葉宏蔚一次網前幸運球原本落地得分，不料南韓隊抗議越網擊球，裁判反將分數判給南韓隊，讓現場觀眾響起一片噓聲。

中華隊組合不受影響，反追到14：14平手，雙方互相拉鋸一路打到18：18，李葉組合連掉2分，雖然追回1分，但還是以19：21讓出，而且李洋在救最後一球時蹲在地上施力，導致左腳踝不適，無力倒在地上，稍作治療後繼續比賽。

次局李洋明顯受到腳踝傷勢，移動速度減慢，南韓隊也將攻勢集中在李洋身上，開賽不久中華隊就陷入2：8落後，更以3：11劣勢進入暫停，李洋也確定撐不下去，只能宣告棄賽。

由於八強賽起先取3點的球隊就勝出，中華隊就此止步，第5點女雙許雅晴／鄧淳薫也來不及上場，就由南韓隊搶下四強門票。