網球／納達爾臀傷未癒暫停出賽 預告明年就是最後一舞

西班牙網球明星「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）今年1月在澳洲網球公開賽臀部受傷，由於傷勢未完全康復，將缺席今年的法國網球公開賽，並可能於2024年球季後退休。

納達爾2005年在法網拿下第一座大滿貫冠軍盃，此後年年征戰法網，14度拿下男單冠軍，稱霸紅土球場近20年。他去年擒獲第14座法網冠軍，生涯共奪22座大滿貫冠軍。塞爾維亞球星m,約克維奇（NovakDjokovic）也擁有大滿貫賽22冠紀錄。

路透社報導，36歲的納達爾在他位於西班牙馬約卡島（Mallorca）的網球學院舉行記者會說：「我將為明年做好萬全準備，相信這會是我職業生涯的最後一年。」

「我在澳網所受的傷勢復原程度不如預期，我在這條路上失去目標，參加法網已經不可能了。」

納達爾表示，他在可預見的未來必須停止比賽，好讓傷勢徹底痊癒，然後回到場上打完預期中的最後一個球季。

納達爾說：「我不會訂下歸期，會視身體狀況而定。如果這個時候還繼續打球，我想明年將無法出賽。」

「我不知道自己能否恢復最佳狀態參加大滿貫賽。我會試著給自己一個機會，在可能是我生涯參加頂級賽事的最後一年回到場上。」

法網賽期從5月28日進行到6月11日。

法網主辦單位推文表示：「我們無法想像這項決定有多困難。我們在今年法網一定會想念你。好好照顧自己，以更強壯的狀態重回球場。期待明年在巴黎相見。」

Rafa,



We can't imagine how hard this decision was. We'll definitely miss you at this year's Roland-Garros. Take care of yourself to come back stronger on courts.



Hoping to see you next year in Paris 🧡 pic.twitter.com/lTN3GExBFo — Roland-Garros (@rolandgarros) 2023年5月18日

西班牙男網球星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）有望在法網前奪回世界排名第一，他和世界排名第3的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）都希望納達爾能很快重新比賽。

納達爾去年在法網決賽克服腳傷，擊敗挪威好手魯德（Casper Ruud）奪冠，但今年1月在澳網出戰美國選手麥唐納（Mackenzie McDonald）時髖屈肌受傷，此後一直未參賽。

納達爾原以為最多停賽8週，但他相繼跳過馬德里公開賽和義大利公開賽，好讓身體狀況恢復；此前他也取消本賽季稍早的印地安泉（Indian Wells）、邁阿密、蒙地卡羅和巴塞隆納等地賽事。

納達爾今年3月掉出全球排名前10強，為2005年以來首見，目前第14名。