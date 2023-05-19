快訊

庾澄慶被爆心臟病發噩耗 經紀人不忍回應了！

廣達股價超越鴻海 網友：肉鬆超車公公、公公顏面何在

男到台中三井LaLaport用完餐被要求還湯罐 飆罵員工還拗免費餐點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／納達爾臀傷未癒暫停出賽 預告明年就是最後一舞

中央社／ 西班牙馬約卡島18日綜合外電報導
納達爾由於傷勢未完全康復，將缺席今年的法國網球公開賽，並可能於2024年球季後退休。 法新社
納達爾由於傷勢未完全康復，將缺席今年的法國網球公開賽，並可能於2024年球季後退休。 法新社

西班牙網球明星「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）今年1月在澳洲網球公開賽臀部受傷，由於傷勢未完全康復，將缺席今年的法國網球公開賽，並可能於2024年球季後退休。

納達爾2005年在法網拿下第一座大滿貫冠軍盃，此後年年征戰法網，14度拿下男單冠軍，稱霸紅土球場近20年。他去年擒獲第14座法網冠軍，生涯共奪22座大滿貫冠軍。塞爾維亞球星m,約克維奇（NovakDjokovic）也擁有大滿貫賽22冠紀錄。

路透社報導，36歲的納達爾在他位於西班牙馬約卡島（Mallorca）的網球學院舉行記者會說：「我將為明年做好萬全準備，相信這會是我職業生涯的最後一年。」

「我在澳網所受的傷勢復原程度不如預期，我在這條路上失去目標，參加法網已經不可能了。」

納達爾表示，他在可預見的未來必須停止比賽，好讓傷勢徹底痊癒，然後回到場上打完預期中的最後一個球季。

納達爾說：「我不會訂下歸期，會視身體狀況而定。如果這個時候還繼續打球，我想明年將無法出賽。」

「我不知道自己能否恢復最佳狀態參加大滿貫賽。我會試著給自己一個機會，在可能是我生涯參加頂級賽事的最後一年回到場上。」

法網賽期從5月28日進行到6月11日。

法網主辦單位推文表示：「我們無法想像這項決定有多困難。我們在今年法網一定會想念你。好好照顧自己，以更強壯的狀態重回球場。期待明年在巴黎相見。」

西班牙男網球星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）有望在法網前奪回世界排名第一，他和世界排名第3的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）都希望納達爾能很快重新比賽。

納達爾去年在法網決賽克服腳傷，擊敗挪威好手魯德（Casper Ruud）奪冠，但今年1月在澳網出戰美國選手麥唐納（Mackenzie McDonald）時髖屈肌受傷，此後一直未參賽。

納達爾原以為最多停賽8週，但他相繼跳過馬德里公開賽和義大利公開賽，好讓身體狀況恢復；此前他也取消本賽季稍早的印地安泉（Indian Wells）、邁阿密、蒙地卡羅和巴塞隆納等地賽事。

納達爾今年3月掉出全球排名前10強，為2005年以來首見，目前第14名。

納達爾 法網 澳網

延伸閱讀

法網／超級震撼彈！納達爾因傷無緣衛冕、明年恐退休

LACOSTE 90歲生日快樂！形象大片藉網球、高爾夫球時尚對話潮流文化

近300公斤！西班牙男子手術身亡「胖到塞不進墳墓裡」

網球／納達爾歸期未定 費德勒盼來得及打法網

相關新聞

蘇迪曼盃／李洋受傷撐不住棄賽 中華隊連7屆止步八強

2023年蘇迪曼盃混合團體賽8強賽今天開打，中華隊強碰4度奪冠的南韓隊，前2點戰成平手，但最終在女單台灣一姐戴資穎讓出後...

網球／納達爾臀傷未癒暫停出賽 預告明年就是最後一舞

西班牙網球明星「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）今年1月在澳洲網球公開賽臀部受傷，由於傷勢未完全康復，將缺席今年的法...

歐冠盃／曼城中場輾壓 4球復仇皇馬

歐冠四強戰第二回合，曼徹斯特城隊在主場以4：0輾壓皇家馬德里隊，以總比分5：1挺進歐冠決賽，將於6月10日在土耳其伊斯坦...

足球／美加墨合辦2026世界盃 紐約新澤西聯合爭取冠軍戰

2026年世界盃足球賽將在北美舉行，16座場館已確定，萬眾矚目的決賽場地則未揭曉。紐約與新澤西合力爭辦，今天在熱鬧的時報...

蘇迪曼盃／戴資穎化解2賽末點仍不敵安洗瑩 中華隊被聽牌

2023年蘇迪曼盃混合團體賽8強賽今天開打，中華隊強碰4度奪冠的南韓隊，前2點戰成平手，女單台灣一姐戴資穎對決南韓天才少...

全中運／瑪家國中莊帥均柔道奪金 體重控制曾讓他想放棄

屏東縣瑪家國中八年級莊帥均今年全中運拿下柔道國男組第二量級（42公斤）金牌，奪冠背後，體重控制是他的大魔王，一度哭著想放...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦