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足球／美加墨合辦2026世界盃 紐約新澤西聯合爭取冠軍戰

中央社／ 紐約18日專電
2026年世界盃足球賽將在北美舉行，紐約與新澤西合力爭辦冠軍戰，18日公布識別標誌。（國際足球總會提供）
2026年世界盃足球賽將在北美舉行，紐約與新澤西合力爭辦冠軍戰，18日公布識別標誌。（國際足球總會提供）

2026年世界盃足球賽將在北美舉行，16座場館已確定，萬眾矚目的決賽場地則未揭曉。紐約與新澤西合力爭辦，今天在熱鬧的時報廣場公布識別標誌與口號，雄心展露無遺。

美國、加拿大及墨西哥近5年前聯手擊敗摩洛哥，取得2026年世足賽承辦權。去年6月，國際足球總會（FIFA）公布16座場館名單，但決賽將在哪座城市舉辦，FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）一直賣關子，今年下半年可能才會拍板定案。

紐約與新澤西官員近期卯足全力，希望2026年世足賽冠軍戰落腳位於新澤西州東拉瑟福德（EastRutherford）的大都會人壽體育場（MetLifeStadium），替大紐約地區帶來更多觀光財。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）今天在活動上以「全球最大舞台」形容這座城市，指紐約與新澤西獨一無二，他有信心取得2026年世足賽冠軍戰承辦權。

新澤西州長墨菲（Phil Murphy）表示，2026年世足賽預計有8場賽事在大都會人壽體育場舉行，有如6週內舉辦8個超級盃（職業美式足球聯盟年度冠軍賽）。無論對戰組合，他保證每場門票都將銷售一空。

這場活動主要用意是公布紐約與新澤西合辦賽事的識別標誌，並將「我們是紐約新澤西」（We AreNYNJ）定為官方品牌，呼應2026年世足賽「我們是26」（We Are 26）口號，象徵紐約與新澤西籌備工作邁入新里程碑。

時報廣場四周五彩繽紛的廣告看板呈現世足賽識別圖樣，現場擺放數字為2026的大型跨年燈飾，主辦單位也邀請紐約在地球員及球迷到場助陣。

2026年世足賽雖由北美3國合辦，但加拿大、墨西哥合計只有5座城市舉辦賽事，1994年辦過世足賽的美國分到11座城市。依照協議，八強賽開始所有賽事都將在美國舉行，包括冠軍戰。

大都會人壽體育場位於新澤西州，但因鄰近紐約，而成為職業美式足球聯盟紐約巨人、紐約噴射機隊共同主場。這座場館辦過1994年世足賽7場比賽，不含決賽，爭辦2026年7月19日世足賽冠軍戰的勁敵包括洛杉磯SoFi體育場、達拉斯AT&T體育場。

世足賽 大都會 紐約巨人

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