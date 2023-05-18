瑪家國中莊帥均全中運柔道奪金 體重控制曾讓他想放棄

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣瑪家國中八年級莊帥均（左）今年全中運拿下柔道國男組第二量級（42公斤）金牌，奪冠背後，體重控制是他的大魔王，感謝教練余凱潔（右）不斷鼓勵他。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家國中八年級莊帥均（左）今年全中運拿下柔道國男組第二量級（42公斤）金牌，奪冠背後，體重控制是他的大魔王，感謝教練余凱潔（右）不斷鼓勵他。記者劉星君／攝影

屏東縣瑪家國中八年級莊帥均今年全中運拿下柔道國男組第二量級（42公斤）金牌，奪冠背後，體重控制是他的大魔王，一度哭著想放棄，過磅前體重還差0.9公斤，全隊想盡辦法，夥伴分組帶他跑步、穿上輕量內褲，最後10分鐘驚險過磅。他正備戰下周全國柔道錦標賽，挑戰第三量級（46公斤）。

八年級莊帥均身高147公分，去年全中運參加柔道國男組第一量級（38公斤）去年就面臨體重控制難題，教練余凱潔說，正值發育期，體重控制對孩子來說是大挑戰，去年全中運拿下第五名，今年報名第二量級42公斤，體重控制仍是挑戰。

余凱潔說，帥均正值發育期，沒想到賽前2個月46公斤，時時刻刻提醒體重控制，賽前一個月體重竟來到50公斤，距離42公斤標準，多了8公斤。

賽前兩周，莊帥均哭著跟教練說「我不要練了，體重降不下來，還差7公斤」，余凱潔鼓勵他「我還沒看到你的努力，就要放棄嗎？希望你能拚拚看，堅持下去」。

莊帥均展開減重大作戰，每天穿柔道服再加上雨衣，在柔道場跑步，每天穿雨衣跳繩，當天報到出門前，體重還差1公斤，到了會場時差0.9公斤。

余凱潔說，過磅有時間限制，為了減下0.9公斤，隊員們兩人一組陪著他跑步，還穿上輕量的內褲，再規定最後10分鐘過磅，好在驚險過關。余凱潔也生氣提醒他，記取這次教訓。

莊帥均拿下今年全中運國男組柔道第二量級金牌，余凱潔觀察，帥均爆發力十足，比賽場上有自己的節奏，獲得金牌後，帥均心態調整。全面備戰5月23日全國柔道錦標賽，也提升帥均量級46公斤級。

「降體重過程中很累，一度想要放棄」，莊帥均說，教練不斷鼓勵他，讓他努力堅持下去，他也叮嚀自己做好飲食控制。比賽場上當得知贏了，莊帥均馬上奔向教練，給她大大擁抱。

屏東縣瑪家國中八年級莊帥均（左）今年全中運拿下柔道國男組第二量級（42公斤）金牌，奪冠背後，體重控制是他的大魔王，一度讓他想要放棄。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家國中八年級莊帥均（左）今年全中運拿下柔道國男組第二量級（42公斤）金牌，奪冠背後，體重控制是他的大魔王，一度讓他想要放棄。記者劉星君／攝影

全中運

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