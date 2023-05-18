高球／台灣第一人！許柏丞登亞太青少年新科球王

嘉義玉山國中9年級小將許柏丞，今天在2023年亞太青少年高爾夫隊際錦標賽挺過前3洞亂流，及時展現優異的心理素質，最終輪以73（+1）桿完賽，以總和210（-6）桿、1桿之差力克2位南韓國選手，榮登男子冠軍，成為我國高球史上第一位亞太青少年球王。

雖然前兩輪各繳69及68桿、領先3桿出發，年輕氣盛的許柏丞在決勝輪仍不免壓力上身，考驗亦接踵而至，奪冠過程如洗三溫暖，所幸關鍵時刻及時回穩，最後15洞抓下2隻小鳥，完美達陣，成為新科亞太青少年球王，為我國高球的輝煌戰史再添一筆。隨行前往觀賽的阿公許義敏賽後笑得合不攏嘴，特別感謝中華高協王政松理事長及教練盧建順、高嘉鴻等人的栽培與指點。

許柏丞先在第2、3兩洞苦吞雙柏忌和柏忌各一，被南韓國的安成賢和文東賢追平，形成「三頭馬車」，第8和第10兩洞許柏丞抓鳥、奪回單獨領先優勢不久，第12洞的雙柏忌又被手感火燙的泰國選手沙拉斯木（Parin Sarasmut）趕上，兩人並駕齊驅，競爭進入白熱化。

第13洞沙拉斯木吞下柏忌，讓許柏丞兵不血刃從此領先到底，但兩位南韓國選手也緊追不捨，許柏丞教練高嘉鴻表示，在關鍵的第15洞「救Par」成功是奪冠的關鍵：「第15洞柏丞開球進入樹林，我建議他緩攻，先拍回球道，第3桿他的鐵桿神準，球落在旗位2呎處，成功救Par，續保領先。」按照隊際比賽規則，教練可隨行並臨場建言。

上個月來台參加「台日韓睦鄰盃」錦標賽的南韓文東賢後9洞抓2隻小鳥，69桿作收；安成賢後9洞2鳥、1柏忌、71桿繳卡，兩人都以211桿並列第二。泰國的沙拉斯木71桿完賽，累計216桿獲第四名。我國另一名參賽男子選手謝承洧打出3天來最好的71（-1）桿，以223桿並列第12。

香港選手劉弦最終輪繳出4鳥、1柏忌，以212桿、1桿氣走前兩輪領先的泰國小將普拉琪娜宮（Prim PrachnakornR），榮登女子后冠；我國的陳襄以222桿排名第10，林潔恩以230桿位居第15名。