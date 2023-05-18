高球／小學推桿隊際賽 關西玉山奪北區第一

我國高球史上第一場高爾夫基層扎根推桿比賽，今天在新竹山溪地球場練習果嶺率先進行北區賽事，毗鄰球場的關西玉山小學4小將戰力平均，以53（-1）桿力挫群雄，成為賽史上第一個冠軍得主。

由古旻錞、古朗齊、羅宜卉和曾胤翔組成的關西玉山小學隊，對場地熟悉，比賽經驗亦較平均，在9洞的競桿過程表現平穩，並靠古旻錞2次完美的一桿進洞幸運摘冠。

曾瑞璟、曾至瑋、曾至玹父子三人同心，以55（+1）桿為苗栗頭份建國小學摘獲亞軍；宜蘭公正小學朱育德、陳毅群、朱禹心、辛佩蓉以58（+4）桿獲得季軍，也展現東台灣高球發展潛力十足。

共有19所學校，22隊84人參加「112年全國高爾夫扎根計畫小學推桿隊際賽北區賽事」，基於師生或家長共同參與，每隊允許一位師長加入，使得這項比賽笑語驚喜不斷，充滿師生同樂的氛圍，

負責推動這項扎根計劃的中華民國高爾夫協會副理事鄭美琦指出，推桿在高爾夫比賽佔二分之一，是高球運動比重最重的技巧，卻常被忽略，而這場推桿賽就是喚起大家對推桿的重視，「一般人接觸高爾夫大都從練習場、從揮桿開始，如果我們從推桿開始，門檻更低，也可以從校園起動，效果一定更好。」

包括山溪地球場副董事長高碧足，橫山鄉大肚小學陳昶澤、關西東光小學張鎮昌兩位校長，及基隆暖江小學教導主任丁文貞、北市博愛小學林裕涵主任、新北福瑞斯特中學國小部主任吳宛玲、汐止小學體育組長郭景文等都率隊參賽，展現對高球基層扎根的支持。

陳昶澤表示，大肚小學參加隊際推桿賽只是投入高球基層扎根的開始，未來還會繼續訓練，增強實力。「學校現在已有8位小朋友投入高爾夫訓練，很感謝協會在賽前派遣『運動班長』的教練來校指導，我們會繼續努力。」

接續中區賽事將於23日在苗栗全國球場，南區26在南寶球場舉行，11月以前從北、中、南三區擇優進行全國總決賽。