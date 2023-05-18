籃球／投入職籃選秀？亞運培訓國手江均考慮中

UBA台師大好手林信寬已確定投入職籃選秀，同屆的輔仁大學前鋒江均也是杭州亞運3對3中華培訓隊成員，今天他鬆口說，也有考慮提前加入職籃，「不排除，但也還沒那麼快有結果。」

林信寬和江均同是大三，兩人和余祥平及蒲國倫今年3月就曾代表中華隊參加在新加坡舉行的2023 FIBA 3x3 亞洲盃籃球賽，原班人馬加上汪哲宇、蔡鎮嶽、王禹承和王正文是杭州亞運3對3培訓隊成員，6月26日展開第一階段集訓，7月底將進駐國訓中心，最終選出4位正選、2位備選的亞運名單。

培訓隊將參加「2023富邦人壽ABSOLUTE 3X3聯盟賽」，透過8站比賽以賽代訓，今天代表出席記者會的江均說：「教練說會看這個比賽表現和練習狀況，會把握機會。」

江均也透露，有在思考是否投入職籃選秀，「自己準備充不充足、競爭對手有誰都是考量。」他和球隊討論過，輔大教練團支持他的決定，但自己也可能完成學業再展開籃球新旅程，目前還沒定案，傾向哪個聯盟也還沒明確答案，「要看哪裡比較有機會發展，可以進步最多。」

亞運3對3中華男籃由金華國中連霸教頭吳正杰領軍，8名選手將分兩隊參加「2023富邦人壽ABSOLUTE 3X3聯盟賽」，吳正杰說：「8站都會打，爭取更高積分，之後對於打國際賽甚至巴黎奧運都有機會。」