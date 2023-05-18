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射箭／世界盃上海站 中華隊女團連過3關21日抗韓爭金

中央社／ 台北18日電
中華女團闖進決賽。 射箭協會臉書
中華女團闖進決賽。 射箭協會臉書

射箭世界盃上海站今天進行的反曲弓團體賽事，中華女團派出彭家楙雷千瑩、郭紫穎，一路連闖3關晉級冠軍賽，21日將和韓國女團爭金。

中華射箭女團這次在上海站調整得不錯，昨天個人資格賽雖然現場下起大雨，但彭家楙還是射下660分排第2、雷千瑩652分排第5、小將郭紫穎631分排第22，3人分數加總，讓中華隊在女子團體賽高居第2種子。

中華射箭女子隊教練徐梓益在接受中央社記者電訪時說：「這場比賽大家都發揮得不錯，也有可能昨天下大雨大家分數還是射得很好，增添不少信心，狀況也都有調整過來。」

今天登場的團體賽，中華女團依序排出彭家楙、雷千瑩、郭紫穎的棒次，儘管首輪輪空，第2輪對烏茲別克雖然以5比1獲勝，但最後一局僅射下49分，分數差強人意。

接著8強經過加射後，以5比4險勝墨西哥，經過前2輪的「震撼教育」後，4強中華女團對上中國，前2局雖以1比3的積分落後，但接下來2局，中華分別射出57比54、58比56的高分擊敗對手，順利以5比3的積分逆轉勝中國，晉級最終冠軍戰。

徐梓益說：「前2輪真的很重要，還好我們有順利挺過來，不然那個分數其實並不理想。但也因為這樣，我們4強對到中國的時候，分數就穩定拉得很高，尤其最後2局射下7支十分箭、5支九分箭，更是逆轉關鍵。」

預計21日登場的反曲弓女子團體金牌戰，將由中華隊對上韓國。徐梓益說：「我覺得就是選手要發揮平常的水準，畢竟我們早已沒有恐韓症，就是平常心看待就好。」

前一場世界盃安塔利亞站，韓國隊並沒有派一軍參賽，這次則是全員出動，男、女反曲弓團體都闖進金牌戰。

彭家楙 雷千瑩

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