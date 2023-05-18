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羽球選手換跑道 體優生變科技主管

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
從體育圈轉換跑道到科技業成主管的蔡政羽（右），從2016年開辦牧德盃羽球賽。圖／牧德盃提供
從體育圈轉換跑道到科技業成主管的蔡政羽（右），從2016年開辦牧德盃羽球賽。圖／牧德盃提供

教育部體育署、高雄大學將聯手科技廠培養績優運動選手從事半導體產業，遭體育界人士砲轟浪費人才，從體育圈轉換跑道到科技業成主管的蔡政羽有不同看法，他不諱言台灣體育產業「僧多粥少」，體育人可將專業作為媒介、跳脫框架，或許會有不同發展。

蔡政羽和弟弟蔡政翎都是羽球選手出身，兩人以體優生身分進入牧德科技，也沒放下球拍，公司除有羽球社，從二○一六年更開辦牧德盃羽球賽。

蔡政羽去年擔任牧德盃賽事總監，選手時期打過全中運、全大運團體賽前八強，進入牧德從最基礎的業務做起，現在是公共關係室總監及業務主任。蔡政羽提到，公司從業務部、業務客服部、研發部、生產部、採購中心到產品整合應用中心，目前有十四位運動績優生，專長包括籃球、羽球和排球，最近還有具羽球甲組資格的選手投履歷。

求學時期所學和科技像八竿子打不著，蔡政羽不諱言轉換跑道的辛苦，但企業願意聘用就是機會，「體育選手進入科技業，有比較厲害嗎？可能沒有，但體育選手有些特質可以和企業連結，像是忠誠度、陽光正向都是。」

從基層做到現在主管職的蔡政羽強調，進入新產業當然是從基層做起，「如果能從技術員做到總經理，才是體育選手的價值。」

體育 主管 總監 體育署 羽球 排球 全中運

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