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學界看法／多元職涯輔導 調整學、術科比重

聯合報／ 記者馮靖惠／台北報導
教育部長潘文忠說，有很多選手可能轉任運動教練，或體育事業，也有選手有其他職涯規畫，教育部會從多元試辦過程中進一步檢討，也會聽取選手在職涯的回饋意見。記者趙宥寧／攝影
教育部長潘文忠說，有很多選手可能轉任運動教練，或體育事業，也有選手有其他職涯規畫，教育部會從多元試辦過程中進一步檢討，也會聽取選手在職涯的回饋意見。記者趙宥寧／攝影

國內體育人才培訓長期重術科輕學科，導致選手退役轉職大不易，學界擔憂，體育署的做法，等同變相承認績優體育選手及運動產業是「弱勢」；資深體育從業人員則認為，政府應聘請運動員去帶動企業運動風氣，並給予運動指導費，才能讓運動員有存在的價值。

台師大體育與運動科學系研究講座教授洪聰敏說，過去體育科系課程的設計以培養體育教師為主，因此課程上配置相當高比例的運動術科。但是現在體育教師培育只占不到一半，可重新規畫學科與術科的比重，特別是讓非體育師資路徑的學生有更多跟運動科學、科技、產業經營甚至跟運動文化相關的專業教育。

國立台灣體育運動大學副教授級專業技術人員馬鈺龍說，運動員跟一般大學生一樣，退役或畢業後，都可能會有與所讀科系不同的職涯規畫，政府提供多元的職涯輔導，個人樂觀其成，相信一般綜合大學也需要這樣的服務。

國立體育大學國際體育事務碩士學位學程研究生侯國輝說，體育署以輔導的方式處理，變相承認績優體育選手及運動產業是「弱勢」，這些練體育出身的選手差人一等，與過去所想要推翻的傳統刻板印象大相逕庭。

一名資深體育從業人員也認為，「重術科輕學科」的現象確實存在於體育專科的大學，建議應該從大學階段就盤點未來社會需要哪些技能，在體育大學或有體育系的綜合大學中，於周間或是周末開設相關學分課程，學生才能「畢業即就業」。

體育 運動 科系

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