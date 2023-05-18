輔導選手轉半導體 體育署挨轟

教育部體育署運用運動發展基金，投入逾一四八七萬元推「選手前進半導體培訓計畫」，計畫聯手日月光等科技廠，培養績優運動選手發展半導體產業的第二專長，從技術員做起，不過由於申請者需具備大學同等學力，還得曾任國家代表隊等資格，遭體育界人士砲轟「大材小用」，根本是騙局。

台灣運動產業協會理事長徐正賢表示，該計畫所稱的技術員，也就是作業員，一般科技廠高中職畢業就可以應徵，體育署竟然還花大錢做專案，荒謬到極點。對此，體育署長鄭世忠表示，行行出狀元、隔行如隔山，該計畫提供二年職訓，並非無薪實習生，有助職場發展更順利。

為了輔導運動選手就業，體育署與科技廠聯手採「先聘後訓」制度，總計開辦三梯次，每梯次職缺卅五名以上，總計至少培訓一○五名新血。申請者須具備大學畢業或同等學力，以及曾任國家代表隊或曾參加國內六大綜合性運動賽會等資格，若要從事機台維修保養的「工程職」，將從技術員做起，生產線管理調度的「管理職」，也是從基本幹部做起。據統計，首梯已有五十五位報名，不只棒球專長，也有其他選手。

立委黃國書昨在立院質詢時質疑，技術員職缺是運動員本身就可去應徵，若只是協助媒合，為何還要花錢？立委王婉諭也說，體育署應思考如何提供好的產業環境，更不該限制在半導體產業，尤其職缺是技術員，計畫申請條件卻比坊間職缺還嚴格，讓各界難以理解。

教育部長潘文忠表示，教育部會從試辦過程中檢討，也聽取選手在職涯的回饋意見。鄭世忠補充，該計畫採先聘後訓，聘用後會有二年職業培訓，二年後有望成為初級工程師，薪資成長也有潛力，也樂見其他產業攜手合作。

鄭世忠強調，這並非是忽視運動員專業，而是相中運動員的持續性、抗壓性、團體合作等人格特質。

體育署競技運動組副組長戴琬琳表示，預算分為三期、六年使用，除了作為執行計畫的行政經費，也將提供進入半導體業就業的運動員進修課程。