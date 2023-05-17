佛大辦緬懷星雲大師運動會 何卓飛鼓勵終身運動習慣

佛光大學111學年度校慶運動會於今天正式展開，因受疫情影響運動會已暌違三年之久，而今年運動會由校長何卓飛率領全校師生共同參與，主要緬懷創辦人星雲大師一生推動體育弘法，創辦人星雲大師曾說過「體育運動不僅可以強健體魄，還可以強韌心性」更希望提升校園運動風氣，培養教職員生的團隊精神，藉此強化師生認同。

會中師生除了參加創意繞場外，更共同協力的完成「校園定向」「我們一起來」「好事成雙」與「沒事動一動」等多項趣味競賽，活動中學生熱情投入。

開幕典禮中校長何卓飛更為首次獲得擔任第十屆第一任大專體育總會圍棋委員會，舉行盛大的揭牌儀式；何卓飛在致詞中更藉由星雲大師體育弘法的精神，鼓勵同學們培養終身運動習慣，藉由運動健全完美人格，全校師生除了認真享受多項運動賽事外，更歡喜地迎接大專體總所授予的光榮任務。隨後大會頒發各項「趣味競賽獎項」與「精神總錦標獎」後，在一片歡樂的氛圍中，大家齊聲明年再來。