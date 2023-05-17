輔導選手轉半導體技術員挨轟 體育署：培訓進管理層為目標

體育署近日宣布啟動「輔導運動選手從事半導體產業人才培訓先導實施計畫」，卻被體育界人士砲轟是「騙局」、浪費人才，體育署競技運動組副組長戴琬琳表示，這次計畫是要幫助有興趣轉入半導體業的運動員，能在兩年內獲得快速培訓機會，進而成為初級工程師或是管理層，並非只是單純提供技術員的職缺。

行政院在107年核定「優秀運動選手輔導方案」，其中就業扶植計畫包括推動民間團體聘用績優運動選手，體育署也委託高雄大學辦理「輔導運動選手從事半導體產業人才培訓先導實施計畫」，並獲得日月光、華泰電子、穎崴科技、國巨、台虹科技參與培訓計畫，原訂每梯次將開放35職缺供運動員就業，不過這5家企業在第一梯次就已經開出55個職缺，展現對於運動員的求才若渴。

對於該計畫遭到體育界人士批評，讓績優選手應聘高中職畢業生就能錄取的技術員，有浪費人才的疑慮，戴琬琳指出，這項計畫是採取「先聘後訓」形式，讓運動員能在保證就業後邊工作邊培訓，且將納為初級工程師或是管理層的兩年快速培訓對象，比一般應聘進入的技術員，獲得更快爭取進階職務的機會。

至於立委質疑若體育署只是協助媒合，為何還需要投入超過1478萬的預算？戴婉琳解釋這筆預算分為3期、6年使用，除了作為高雄大學執行計畫的行政經費，也將提供進入半導體業就業的運動員進修的課程，另外也將設有關懷、輔導、諮詢等機制，協助運動員在轉職過程能更加順利。

戴婉琳指出，過去體育署輔導選手就業大多是往運動教練、師資或運動產業方向，這次與半導體業合作主要是希望協助職涯想要多元發展的運動員，能夠獲得不同的就職管道，未來這項計畫也會持續廣納各方意見，並聽取運動選手對於職涯發展的回饋意見。