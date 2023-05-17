蘇迪曼盃／羽協回應中華隊選拔爭議：15名選手都是一時之選

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
關於今年蘇迪曼盃組隊的傳言和誤解，中華民國羽球協會今天發出聲明稿澄清。 新華社
關於今年蘇迪曼盃組隊的傳言和誤解，中華民國羽球協會今天發出聲明稿澄清。 新華社

兩年一次的蘇迪曼盃羽球團體混合賽，中華隊剛完成分組賽事，並以分組第2晉級8強，關於今年組隊的傳言和誤解，中華民國羽球協會今天也發出聲明稿澄清，強調派出的15名選手是一時之選。

羽協聲明如下：

一、有關於本會不願派出滿額（20人）參賽？

蘇迪曼盃規定16個參賽國家，最多可以派出20名選手參賽，男、女人數不拘，中華民國羽球協會經由選訓小組和各球團達成的會議共識，派出最堅強的團隊組合，共8男、7女合計15人參賽。

其中包括羽球天后戴資穎、一哥周天成、奧運金牌男雙組合「麟洋配」李洋/王齊麟，幾乎都是一時之選，總人數15人，在16個參加國家中，已屬合理範圍。

根據世界羽球總會（BWF）提供的資料，本屆僅地主中國、馬來西亞、印尼等3個國家派出滿額的20名選手參賽，其他像是丹麥派出17人、韓國派出16人、泰國派出18人，都和中華台北代表隊人數不相上下，印度則只有派出13人參賽。

二、為何不選拔、徵召年輕球員如林俊易等人？

蘇迪曼盃雖然有世界排名積分，但根據BWF規定，球員必須要「下場比賽」才能獲得積分，由於目前世界各國羽球實力都相當接近，若選拔太多年輕選手參賽，屆時教練團考量到實力和對戰關係等因素，導致年輕選手無法上場，也會影響他們接續下週比賽的準備。

根據巴黎奧運規定，羽球項目的奧運積分計算週期，從今年5月1日起算，各國選手無不卯足全力在這段期間內爭取積分，以利獲得參加奧運的資格。

台灣仍有許多年輕潛力新秀有機會闖進奧運殿堂，現階段需要的就是多參加增加積分、累積經驗，因此本會再多方考量下，才會做出對選手最有利的決定。

最後，再次呼籲強調，不論對選手或者教練而言，本會始終都是最大的後盾，一定會竭盡一切方法和能力，讓參賽選手無後顧之憂，同時能在國際賽場上，爭取最佳的成績。

羽球 林俊易 戴資穎

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