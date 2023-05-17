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蘇迪曼盃／靠戴資穎開胡 中華隊拚逆轉勝

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蘇迪曼盃／靠戴資穎開胡 中華隊拚逆轉勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊前兩點混雙和男單都激戰吞敗，靠第3點的女單「一姊」戴資穎勝場開張，仍有機會逆轉戰局。 新華社
中華隊前兩點混雙和男單都激戰吞敗，靠第3點的女單「一姊」戴資穎勝場開張，仍有機會逆轉戰局。 新華社

中華羽球隊在2023年蘇迪曼盃分組賽最終戰今天登場，面對同樣取得晉級資格的馬來西亞，中華隊前兩點混雙和男單都激戰吞敗，靠第3點的女單「一姊」戴資穎直落2輕取吳堇溦，勝場開張，仍有機會逆轉戰局。

蘇迪曼盃是巴黎奧運積分啟動後的第一場大賽，採5點3勝制，中華隊精銳進出，分組賽首戰先以4：1力退印度，再以5點橫掃澳洲，和同樣連拿2勝的馬來西亞雙雙取得分組前2的晉級資格，今天兩軍最後對決成為龍頭爭奪戰。

第一點混雙，中華隊由世界排名23的葉宏蔚／李佳馨出戰世界22的陳堂傑／杜頤溈，雙方只在上月法國名人賽對戰過一次，由馬來西亞組合奪勝；今天寶島組合搶下首局但遭逆轉，以21：17、19：21、17：21敗陣。

第二點男單，由世界第5的小天迎戰世界排名第8的李梓嘉，過去7度對決小天取得5勝2敗優勢，今天尋求對戰5連勝踢鐵板，以14：21、21：23落敗，讓馬來西亞取得「聽牌」優勢。

世界第3的小戴在第三點女單上陣，對手是世界排名30的吳堇溦，小戴延續對戰連勝優勢，第一局僅花12分鐘就以21：8先下一城，第二局也是拉開差距，以21：10拿下勝利。

第四點男雙，中華隊由世界排名13的「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵出戰世界排名第8的張御宇／王耀新，過去5度交手「楊肉盧」取得3戰2勝些微優勢；壓軸第五點女雙，許雅晴將搭檔鄧淳薰出戰對手世界排名第10的陳康樂／蒂娜。

中華隊 楊肉盧 羽球

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