蘇迪曼盃／戴資穎再登場！中華隊和馬來西亞爭分組一

中華羽球隊在2023年蘇迪曼盃分組賽最終戰今天早上10點登場，面對同樣取得晉級資格的馬來西亞，中華隊「一哥」周天成和「一姊」戴資穎都上陣，全力為中華隊爭取分組龍頭。

蘇迪曼盃是巴黎奧運積分啟動後的第一場大賽，中華隊精銳進出，分組賽首戰先以4：1力退印度，再以5點橫掃澳洲，和同樣連拿2勝的馬來西亞雙雙取得分組前2的晉級資格，今天兩軍最後對決成為龍頭爭奪戰。

第一點混雙，中華隊由世界排名23的葉宏蔚／李佳馨出戰世界22的陳堂傑／杜頤溈，雙方只在上月法國名人賽對戰過一次，由馬來西亞組合奪勝。

第二點男單，由世界第5的小天迎戰世界排名第8的李梓嘉，過去7度對決小天取得5勝2敗優勢，今天將尋求對戰5連勝。

世界第3的小戴在第三點女單領銜上陣，對手是世界排名30的吳堇溦，先前兩次交手都是小戴打下勝利。

第四點男雙，中華隊由世界排名13的「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵出戰世界排名第8的張御宇／王耀新，過去5度交手「楊肉盧」取得3戰2勝些微優勢；壓軸第五點女雙，許雅晴將搭檔鄧淳薰出戰對手世界排名第10的陳康樂／蒂娜。

今年在大陸蘇州登場的蘇迪曼盃採5點3勝制，包括男單、女單、男雙、女雙和混雙，分組賽攸關積分，5點都會打完，台灣有MOD愛爾達提供直播。