快訊

周休幾日才合理？重症醫曝紐西蘭研究：「週休4日」員工生產率提高20%

科技業連「這件事」都要開會？網點1殘酷事實：不然老闆覺得你沒在上班

國民黨確定徵召侯友宜 秦慧珠搶先恭賀侯與感謝郭台銘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇迪曼盃／戴資穎再登場！中華隊和馬來西亞爭分組一

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國「一姊」戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
我國「一姊」戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

中華羽球隊在2023年蘇迪曼盃分組賽最終戰今天早上10點登場，面對同樣取得晉級資格的馬來西亞，中華隊「一哥」周天成和「一姊」戴資穎都上陣，全力為中華隊爭取分組龍頭。

蘇迪曼盃是巴黎奧運積分啟動後的第一場大賽，中華隊精銳進出，分組賽首戰先以4：1力退印度，再以5點橫掃澳洲，和同樣連拿2勝的馬來西亞雙雙取得分組前2的晉級資格，今天兩軍最後對決成為龍頭爭奪戰。

第一點混雙，中華隊由世界排名23的葉宏蔚／李佳馨出戰世界22的陳堂傑／杜頤溈，雙方只在上月法國名人賽對戰過一次，由馬來西亞組合奪勝。

第二點男單，由世界第5的小天迎戰世界排名第8的李梓嘉，過去7度對決小天取得5勝2敗優勢，今天將尋求對戰5連勝。

世界第3的小戴在第三點女單領銜上陣，對手是世界排名30的吳堇溦，先前兩次交手都是小戴打下勝利。

第四點男雙，中華隊由世界排名13的「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵出戰世界排名第8的張御宇／王耀新，過去5度交手「楊肉盧」取得3戰2勝些微優勢；壓軸第五點女雙，許雅晴將搭檔鄧淳薰出戰對手世界排名第10的陳康樂／蒂娜。

今年在大陸蘇州登場的蘇迪曼盃採5點3勝制，包括男單、女單、男雙、女雙和混雙，分組賽攸關積分，5點都會打完，台灣有MOD愛爾達提供直播。

中華隊 楊肉盧 羽球

延伸閱讀

羽球／戴資穎球衣前面為何沒掛會旗？恐涉及贊助商衝突

羽球／真正全球主場 戴資穎亞錦賽摘金：好久沒這麼熱鬧

羽球／戴資穎亞錦封后重振信心 世界排名升至第三

羽球／戴資穎完全輾壓韓小將安洗瑩 三度奪亞錦賽女單冠軍

相關新聞

蘇迪曼盃／戴資穎再登場！中華隊和馬來西亞爭分組一

中華羽球隊在2023年蘇迪曼盃分組賽最終戰今天早上10點登場，面對同樣取得晉級資格的馬來西亞，中華隊「一哥」周天成和「一...

第一屆樂活比雅楠盃自行車公益挑戰賽 5/27宜蘭南山村登場

第一屆樂活比雅楠盃自行車公益挑戰賽 5/27 登場。 「第一屆樂活比雅楠盃自行車公益挑戰賽」即將在 5 月 27 日展開，由國際扶輪 3521 地區台北樂活單車扶輪社主辦，中華民國自行車騎士協會

足球／豐米全國少年盃主視覺亮相 可愛藍鵲超吸睛

2023豐米全國少年盃足球錦標賽主視覺正式亮相！結合足球、稻穗、台灣藍鵲的意象，打造充滿童趣與親和力，同時蘊含對足球幼苗的期許，組成少年盃足球賽特有的主視覺LOGO，為即將到來的比賽揭開序幕。

爭取國際賽登台 體育署擬加碼補助單項協會

為協助各單項運動協會爭取國際賽來台舉辦，體育署長鄭世忠今天宣布將提高補助比例，未來即使有結餘款，協會仍可留下運用，以鼓勵...

體育署署長增助力 房瑞文接主任秘書

今年2月20日出任懸缺超過500天的體育署署長鄭世忠，本周增添助力，前桃園市政府體育局副局長房瑞文昨天接任主任秘書，協助...

精華影輯／搭捷運去比新北微風鐵人賽！

在追逐長時間長距離的賽事後，時不時回頭看一下，自己在其他距離比賽的表現也是必要的，所就挑選了這場，離家非常近的新北微風鐵人賽。上一次參加公路鐵人三項賽已經是5年前的事情了。賽前也是小小的緊張了一下，不過這場我並沒有給自己設定目標，就是盡力去比，單純的想要知道，在這樣的距離之下，我到底能跑多快？游泳一直以來都是我最弱的項目，但我一直在加強自己的游泳技能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦