第一屆樂活比雅楠盃自行車公益挑戰賽 5/27宜蘭南山村登場

第一屆樂活比雅楠盃自行車公益挑戰賽 5/27 登場。

「第一屆樂活比雅楠盃自行車公益挑戰賽」即將在 5 月 27 日展開，由國際扶輪 3521 地區台北樂活單車扶輪社主辦，中華民國自行車騎士協會、雪霸國家公園管理處、宜蘭縣大同鄉公所、大同鄉南山村、南山社區發展協會協辦。為了關心櫻花鉤吻鮭的復育及推廣泰雅族文化特色，透過樂活比雅楠盃自行車公益挑戰賽，以單車活動讓更多自行車友認識南山村，以及泰雅族部落世代守護的羅葉尾溪，一同為宜蘭縣大同鄉的環保和觀光盡心力！

號召單車愛好者一起用行動與汗水展現對環境保育的決心，全台首場為保育國寶櫻花鉤吻鮭而騎的公益單車賽事現正報名中，歡迎響應！

南山村（泰雅族語「比雅楠」：Pyanan）為泰雅族部落，獵人文化保留至今，世代與羅葉尾溪共存，也是櫻花鉤吻鮭的守護者，但由於人為的破壞，羅葉尾溪的自然風貌也受到威脅，對於櫻花鉤吻鮭的復育，造成極大的威脅。櫻花鉤吻鮭由雪霸國家公園在台灣六條溪流放養復育，其中宜蘭縣大同鄉南山村的羅葉尾溪，為其中可自然復育的溪流之一。

為宣導護育櫻花鉤吻鮭的羅葉尾溪山林，以及宣傳大同鄉南山部落自然人文之美，國際扶輪 3521 地區台北樂活單車扶輪社發起樂活比雅楠盃自行車公益挑戰賽。過去一年，台北樂活單車社秉持推動環保公益的服務精神，與地方政府、部落、國家公園管理處等單位請益、行政主管機關拜訪、探討、協調、規劃，期望透過當地南山村（舊稱比雅楠）居民、泰雅族部落與主管機關齊心協作達成初心。

南山村泰雅族部落守護的羅葉尾溪為櫻花鉤吻鮭復育溪流。

台北樂活單車扶輪社創社社長温慕垚表示：「有幸在雪霸國家公園管理處協助下，南山村村長、部落會議主席等各方支持，促成首屆樂活比雅楠盃自行車公益挑戰賽事，希望藉由本賽事宣達理念進而擴大村民的共同參與認同，向全世界單車愛好者推廣宜蘭縣南山村之美、宣導守護山林的正確觀念，以及保護羅葉尾溪自然復育櫻花鉤吻鮭之成果，本社以今年 2023 年作為第一屆籌備邀請賽，期許自 2024 年起對外推廣，開放全球自行車愛好者報名、打造為台灣自行車年度重要賽事，吸引世界各地單車愛好人士拜訪的聖站。」

歡迎單車愛好者響應第一屆樂活比雅楠盃自行車公益挑戰賽，探索大同鄉南山部落自然人文之美。

為保育國寶櫻花鉤吻鮭而騎 5/27 單車愛好者齊聚南山村 以行動與汗水展現對環保決心

樂活比雅楠盃自行車公益挑戰賽路線全長 45 公里、爬昇近 1,800 公尺，是許多單車好手練車路線，也是北進武嶺、中央山脈挑戰賽的必經之路，由台 7 線接台 7 甲線，沿蘭陽溪途經泰雅大橋、松羅村、北橫櫻花林、留茂安、四季村，抵達南山村。「第一屆樂活比雅楠盃自行車公益挑戰賽」共分為全程組與挑戰組兩組別，全程組由宜蘭縣大同鄉公所出發，總里程約 45km，爬昇近 1,200 公尺；挑戰組自留茂安活動中心出發，總里程約 18km，爬昇近 700 公尺，兩組別終點皆為南山村福臨餐廳，歡迎單車愛好者一起用最環保健康的方式向全世界單車愛好者推廣宜蘭縣南山村的美、宣導守護山林正確觀念。

圖片提供：台北樂活單車扶輪社

責任編輯：Eulla

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