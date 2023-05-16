足球／豐米全國少年盃主視覺亮相 可愛藍鵲超吸睛

在追逐長時間長距離的賽事後，時不時回頭看一下，自己在其他距離比賽的表現也是必要的，所就挑選了這場，離家非常近的新北微風鐵人賽。上一次參加公路鐵人三項賽已經是5年前的事情了。賽前也是小小的緊張了一下，不過這場我並沒有給自己設定目標，就是盡力去比，單純的想要知道，在這樣的距離之下，我到底能跑多快？游泳一直以來都是我最弱的項目，但我一直在加強自己的游泳技能。

2023-05-16 09:59