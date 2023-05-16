足球／豐米全國少年盃主視覺亮相 可愛藍鵲超吸睛
2023豐米全國少年盃足球錦標賽主視覺正式亮相！結合足球、稻穗、台灣藍鵲的意象，打造充滿童趣與親和力，同時蘊含對足球幼苗的期許，組成少年盃足球賽特有的主視覺LOGO，為即將到來的比賽揭開序幕。
全國少年盃足球錦標賽首度由「豐米國際股份有限公司」冠名贊助，「豐米便當」帶著一顆熱愛足球的初心，傾心挹注資源，讓孩子們能在場上奮力追風。足球場上的幼苗，如同稻田裡等待灌溉、終將飽滿的稻穗，孩子在場上展現柔軟的人球合一，在面對艱困的訓練或戰敗挫折時仍保持堅毅，如同米粒柔韌的特性，正是我們對孩子的期許。
主視覺設計以米粒意象為中心，透過孩童的手繪筆刷風格進行延伸，勾勒出足球的截角二十面體。概念上結合「中華民國足球協會」會徽主體「台灣藍鵲」，藍鵲擁有「團結、敏捷、堅毅強悍」的特性，以Q版的幼鵲形象呈現，更增添童趣與親和力。整體主視覺繽紛多彩，黃色代表活力、靛藍色代表毅力、天藍色象徵敏捷、紅色象徵熱情、黑白則分別訴說著團結與勇氣。
本屆賽事以「This is For Me!」為口號，象徵孩子們為自己拚盡全力，為球隊爭取榮譽，更能從競賽中學習團隊合作、面對成敗，進而提升自我實力，期許孩子們能藉著比賽在場上交流球技，場下也能認識更多朋友。
2023豐米全國少年盃足球錦標賽報名至昨（15）日截止，報名隊數分別為：公開組136隊、學校組73隊、女子組22隊，總計共231支隊伍報名參賽。公開組賽事於6月22日至6月25日率先開踢；學校組與女子組賽事則在6月26至6月30日接續登場。賽事期間將舉辦多樣周邊活動，打造競技與歡樂兼具的盛夏足球嘉年華。歡迎全國大小朋友一起到新竹參與足球年度盛事。
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