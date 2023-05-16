爭取國際賽登台 體育署擬加碼補助單項協會

為協助各單項運動協會爭取國際賽來台舉辦，體育署長鄭世忠今天宣布將提高補助比例，未來即使有結餘款，協會仍可留下運用，以鼓勵協會爭取贊助、推銷門票，盼導正財務問題。

鄭世忠過去曾任中華民國足球協會秘書長、中華民國田徑協會副秘書長，曾參與不少國際賽事籌辦工作，今年2月出任體育署長一職。

鄭世忠今天出席體育線記者業務座談會接受媒體聯訪時表示，過去有個不成文默契，各單位協會申辦國際賽事，除了中央補助1/3外，地方、協會各負擔1/3，但他認為，各單項協會能幫助台灣提升國際體育的影響力，因此希望體育署能多出點力。

鄭世忠表示，未來單項協會申辦國際賽，體育署將提高補助比例，「必須要加碼，才能爭取國際賽事來到台灣，協會人員才有機會到國際總會競選執委、獨立理事席次」。

除了加碼補助外，鄭世忠指出，協會自籌收入，像是門票和贊助，若最後有結餘款，不必繳回，將留給協會作為日後運動推廣使用，「讓協會努力推門票、拉贊助，不只財務能夠正常，說不定有一天舉辦賽事，財務也能獨立自主，這是我最終的目標，但是要先給他子彈，才能夠讓他有鬥志」。

鄭世忠透露，未來還將委託會計師事務所針對單項協會開立的單據進行查帳，以避免假發票的問題。

另外，鄭世忠上任後重點工作，包括今年成都世大運和杭州亞運，以及明年巴黎奧運，他表示，奪牌重點將會是黃金計畫1到5級選手，預計將於6月進行總集訓，針對選手、教練提出的需求，已請國訓中心以及體育署競技運動組盡量滿足。

針對外界關切，世大運、亞運可能出現政治因素干擾，鄭世忠表示，目前中華奧會跟中國奧會之間已有互訪，「我相信目前雙方談論結果，應該還不錯，我們當然堅守國家原則，中華台北是我們的底線，本身也會有因應對策，這部分都在進行中」。