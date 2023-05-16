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足球／大陸清查足壇腐敗 韓國國腳涉嫌受賄被捕

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
韓國國腳孫准浩日前在上海準備出境時被逮捕。（人民日報）
韓國國腳孫准浩日前在上海準備出境時被逮捕。（人民日報）

大陸清查足壇腐敗，擴大至外籍球員，最新落網的是韓國國腳孫准浩，他目前效力大陸山東泰山俱樂部，日前被依涉嫌非國家工作人員受賄罪，被遼寧省公安機關依法刑事拘留。

大陸外交部16日下午舉行例行記者會，韓聯社記者提問求證孫准浩被遼寧省朝陽市公安局刑事拘留，韓國總領事館申請了領事探視？

外交部發言人汪文斌表示，近日有一名韓國公民因涉嫌非國家工作人員受賄罪，被遼寧省公安機關依法刑事拘留。中國是法治國家，依法處理有關案件，保障當事人的各項合法權益。遼寧省公安機關已向韓國駐瀋陽總領事館進行了領事通報，並將為韓方領事官員執行領事職務提供必要便利。

5月12日，韓媒KBS（韓國廣播公司）引述韓國駐瀋陽總領事館表示，孫准浩於2023年5月12日上午在上海機場出境時被捕，因涉嫌向非公務人員行賄被拘留，接受遼寧省瀋陽市公安局調查。

百度百科指出，今年31歲的孫准浩（Son Jun-ho），是韓國足球運動員，場上司職後腰、中前衛，現效力於中國足球協會超級聯賽的山東泰山足球俱樂部。孫准浩曾代表韓國國家隊奪得2014年亞運會冠軍、2019年東亞杯冠軍。

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