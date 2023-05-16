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體育署署長增助力 房瑞文接主任秘書

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
鄭世忠（中）上任體育署署長第86天，加入主任秘書房瑞文（右一）協助協調各組。記者曾思儒／攝影
鄭世忠（中）上任體育署署長第86天，加入主任秘書房瑞文（右一）協助協調各組。記者曾思儒／攝影

今年2月20日出任懸缺超過500天的體育署署長鄭世忠，本周增添助力，前桃園市政府體育局副局長房瑞文昨天接任主任秘書，協助新署長協調各組。

鄭世忠提到，房瑞文曾擔任台中市體育處處長和桃園市政府體育局副局長，也曾任體委會科長，看中他地方和中央都待過的資歷與豐富人脈，成今年接續迎接成都世大運、杭州亞運和亞帕運助手。

今年世大運和亞運都在中國大陸舉行，是否會擔心政治影響體育？3場國際綜合賽會都將全程參與的鄭世忠強調，中華奧會和中國奧會互訪時都有溝通協調，體育署也會做好沙盤推演，「堅守原則，中華台北是我們底限。」

體育署除人士變動，鄭世忠今天也宣布，針對今年全中運和全中運都出現爭議，未來體育署將針對賽事做出賽事指引，透過指引的制定，讓承辦賽事的單位有依歸，減少爭議出現。

有留英背景的鄭世忠對國際交流十分重視，他今天也透露，各單項體育協會未來舉辦國際賽，體育署補助會拉高，正式亞錦賽和世錦賽更會有「加碼」，爭取國際賽事到台灣舉行，除讓「世界看見台灣」，國內單項協會的人才也有更高機會爭取國際協會職務。

體育署也鼓勵單項協會邀請國外奧運金牌、銀牌來台開設工作坊和講習，鄭世忠表示，將以體育署競技組出資，用委辦的方式，「各單項協會可以和全國體總申請，減輕協會負擔，同時提供教練資源。」

體育署 全中運 亞運

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