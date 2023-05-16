精華影輯／搭捷運去比新北微風鐵人賽！

在追逐長時間長距離的賽事後，時不時回頭看一下，自己在其他距離比賽的表現也是必要的，所就挑選了這場，離家非常近的新北微風鐵人賽。上一次參加公路鐵人三項賽已經是5年前的事情了。賽前也是小小的緊張了一下，不過這場我並沒有給自己設定目標，就是盡力去比，單純的想要知道，在這樣的距離之下，我到底能跑多快？游泳一直以來都是我最弱的項目，但我一直在加強自己的游泳技能。

儘管速度還不夠快，但我已經不像一開始那樣害怕游泳項目了。不管是蛙鏡進水排除，方向定位，甚至水中亂鬥，這些對我來說已經不算問題，反而覺得游泳是絕對穩定不會出錯的項目。騎車是我最期待的項目，原本以為全封路的馬路，應該是可以好好的飆出新成績，結果在選手眾多加上地上減速線過多的情況下，必續隨時注意左右來車跟地上的線，我一直沒有辦法全心全力踩踏輸出，單車表現只能說差強人意，不過我也因為在單車有所保留，所以跑步的部分得以全力發揮。

跑步，在單車有保留體力的情況下，最拿手的跑步是我今天覺得表現最好的項目，全程穩定配速，雖然體力已經接近極限，但還是撐到最後進終點，以2小時40分09秒完成今天的比賽（又多9秒XDD這次運氣真的非常好，在五月中這個時間點，還能有這麼舒適宜人的比賽天氣，賽後還幸運的撈了一個分組獎牌，自己也成功刷新了我五年前的標鐵PB，了解到自己不足的地方，算是收穫滿滿的一場比賽！！