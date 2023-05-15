足球／梅西法甲合約將到期 巴薩力圖簽回昔日當家球星

西班牙甲級足球聯賽巴塞隆納隊主席拉波塔（Joan Laporta）今天宣布，將「盡一切可能」，在休賽期間簽回阿根廷超級巨星梅西（Lionel Messi）。

法新社報導，梅西目前在法國甲級足球聯賽巴黎聖傑曼隊（PSG）擔任前鋒，各界預期他今年夏天合約到期將離開球隊。儘管沙烏地阿拉伯球隊有意簽下他，新任西甲冠軍巴塞隆納（FC Barcelona，簡稱巴薩）仍希望挽回隊史得分王梅西。

梅西目前已在聖傑曼度過乏善可陳的2個球季，而他過去在巴薩曾有過光輝歲月，率隊奪下4座歐冠及10座西甲冠軍，迄今仍備受巴薩球迷崇拜。

然而，梅西在2021年離開巴薩，當時他想留在隊上，但巴薩因負債逾10億歐元，礙於西甲薪資上限規定無力留住他。

拉波塔今天表示，他已與梅西談過，試圖修補雙方關係。

他告訴加泰隆尼亞地區公共電視台TV3：「我已與李奧（梅西）談過，試著以某種方式改變過去發生的情況。即使他是世界最佳球員，當時我仍須以球隊為優先考量。」