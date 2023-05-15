蘇迪曼盃／傷後復出首戰 王齊麟透露身體狀態

中華羽球隊2023年蘇迪曼盃第2戰面對澳洲隊，5戰全以直落2收下勝利，第4點的男雙更派上剛在亞錦賽奪銅的「麟洋配」王齊麟／李洋，讓亞錦賽拉傷大腿的王齊麟小試身手。

「麟洋配」東京奧運為中華代表團打下史無前例的羽球金牌，上月羽球亞錦賽更打進4強，但王齊麟4強時為救球拉傷右大腿，退賽下無法爭取決賽門票。王齊麟返國養傷兩周，上星期全大運原本想下場測試，但一些動作仍感不適，最終只當啦啦隊，昨天蘇迪曼盃第一戰也沒下場，李洋改搭葉宏蔚出賽，首度合作的新組合就拍下世界第5的印度對手，打出驚奇。

今天「麟洋配」重新合體，世界排名12的寶島黃金男雙面對世界排名122的對手肯尼斯周（Kenneth Zhe Hooi Choo）／王雷恩（ Rayne Wang），寶島組合只花22分鐘就以21：7、21：13奪勝，第一局更只花8分鐘就拿下。

王齊麟亞錦賽除拉傷右大腿，肌肉還有輕微撕裂，今天回歸首戰還在試狀態；他透露動作還不敢太激烈，腳傷已經好很多，但還沒百分百痊癒，今天打得保守一些，之後出賽狀況就看教練團安排。

中華隊今年蘇迪曼盃和印度、馬來西亞和澳洲被分在「死亡之組」C組，昨天先退印度，今天再橫掃澳洲，明天休息一天，周三早上10點分組最終戰碰馬來西亞；蘇迪曼盃採5點3勝制，包括男單、女單、男雙、女雙和混雙，分組賽攸關積分，5點都會打完，台灣有MOD愛爾達提供直播。