足球／暌違5年主場迎敵 中華隊6月交手泰國隊

備戰2026年男足世界盃外圍賽暨2027年亞洲盃資格附加賽，中華民國足球協會預計6月和9月在高雄國家體育場辦理兩場國際邀請賽，首戰6月16日邀請到亞洲實力不俗的泰國男子國家代表隊來台進行交流，「以賽代訓」調整自身技戰術。

今天中華足協理事長王麟祥特地前往高雄拜會高雄市長陳其邁，並致贈市長名字的中華隊主場球衣，邀請市長成為中華隊的一份子，雙方攜手合作舉行兩場在港都舉行的國際足球邀請賽，並力邀球迷朋友踴躍進場為中華隊應援喊聲，捍衛主場。

陳其邁表示，足球為世界熱門運動項目之一，能在南部足球設施最完善的高雄國家體育場進行國際邀請賽，除了讓中華隊能備戰緊接而來的世界盃外圍賽，也讓高雄市民與全台足球迷能在主場觀賞高強度國際足球賽事機會，提升高雄國際能見度，必定會大力支持，為國家代表隊應援喊聲。

王麟祥提到，這次主場國際邀請賽是繼2019年世界盃資格賽後，因國際疫情關係，暌違5年在台灣的首場正式國際積分足球賽，希望在港都滿滿的熱情之下，中華隊能獲得巨大支持來迎戰對手，更要感謝陳其邁市長對於台灣足球的支持。