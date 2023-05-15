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足球／暌違5年主場迎敵 中華隊6月交手泰國隊
備戰2026年男足世界盃外圍賽暨2027年亞洲盃資格附加賽，中華民國足球協會預計6月和9月在高雄國家體育場辦理兩場國際邀請賽，首戰6月16日邀請到亞洲實力不俗的泰國男子國家代表隊來台進行交流，「以賽代訓」調整自身技戰術。
今天中華足協理事長王麟祥特地前往高雄拜會高雄市長陳其邁，並致贈市長名字的中華隊主場球衣，邀請市長成為中華隊的一份子，雙方攜手合作舉行兩場在港都舉行的國際足球邀請賽，並力邀球迷朋友踴躍進場為中華隊應援喊聲，捍衛主場。
陳其邁表示，足球為世界熱門運動項目之一，能在南部足球設施最完善的高雄國家體育場進行國際邀請賽，除了讓中華隊能備戰緊接而來的世界盃外圍賽，也讓高雄市民與全台足球迷能在主場觀賞高強度國際足球賽事機會，提升高雄國際能見度，必定會大力支持，為國家代表隊應援喊聲。
王麟祥提到，這次主場國際邀請賽是繼2019年世界盃資格賽後，因國際疫情關係，暌違5年在台灣的首場正式國際積分足球賽，希望在港都滿滿的熱情之下，中華隊能獲得巨大支持來迎戰對手，更要感謝陳其邁市長對於台灣足球的支持。
2023國際男子足球邀請賽將在下月16日晚上7點在高雄國家體育場進行，中華男足國家代表隊將在高雄國家體育場迎戰作客的泰國國家代表隊，9月份對手也會以南向國家為主，近日也會在中華足協官網及社群媒體公佈售票訊息。
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