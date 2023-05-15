PGA／潘政琮飆生涯新低62桿 拜倫尼爾森高球賽第4作收

PGA拜倫尼爾森高球賽今天進行最終回合，台灣好手潘政琮抓6個博蒂、獵2老鷹、吞下1柏忌，繳出全場也是生涯新低的62桿，只可惜，他仍以4天低於標準21桿的263桿單獨第4作收。

潘政琮去年11月就暫時返台休息，順便治療手腕傷勢。一直到今年3月才回到美國，先從次級巡迴賽打起找手感，4月重返美巡賽戰場，不過參加2場比賽都沒能晉級。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）拜倫尼爾森高球賽，總獎金950萬美元（約新台幣2.9億），潘政琮從首回合就表現得相當穩定且出色，前3回合分別繳出67、66、68桿，還包括2記老鷹。

今天的最終回合，潘政琮火力全開，前9洞就抓下6次博蒂繳出30桿的完美成績，雖然在第10洞吞下全場唯一的柏忌，但接著第14、18洞都獵下老鷹。

其中在長309碼、標準4桿的第14洞，潘政琮開球直接上果嶺，接著又推進24呎的老鷹推桿，讓他一度以-19桿的成績擠進並列領先群。

只可惜今天其他球員也表現不差，潘政琮在第18洞獵鷹後，距離領先者戴伊（Jason Day）也僅有1桿差距，但最後還是沒能有爭冠機會。

奪冠的前球王戴伊，生涯首場美巡賽勝利，就是在2010年的拜倫尼爾森獲得，而距離他上一次拿下美巡賽冠軍，已經是5年前的事。