網球／搶10失利 詹家姊妹羅馬網賽首輪止步

台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴今天在羅馬網球賽女雙首輪歷經3盤拉鋸，以1比2不敵波蘭選手蕾妮特與捷克選手萬卓索娃，無緣晉級。

在義大利舉行的羅馬網球公開賽，屬於世界職業網球協會（ATP）、世界女子職業網球協會（WTA）共站的1000分等級頂級賽事，除了詹詠然與詹皓晴參賽外，這也是台灣網球選手謝淑薇與捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）復出後合作的第2站賽事。

詹詠然與詹皓晴女雙首輪出戰波蘭選手蕾妮特（Magda Linette）與捷克選手萬卓索娃（MarketaVondrousova），賽事原訂昨天登場，因雨勢延至今天，兩組人馬開賽各4次破發後，進入搶7大戰，台灣組合以6比7（7比9）讓出。

次盤再度上演破發大戰，詹詠然與詹皓晴盤末再下一城，以6比4扳平戰局。

決勝盤超級搶10，詹詠然與詹皓晴從2比0領先到落後，在化解對手賽末點後，可惜隨後又錯過1個賽末點的機會，最終以10比12落敗。

另外，台灣網球選手謝淑薇與捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）昨天女雙首輪，與烏克蘭的琪涵諾克（Nadiia Kichenok）與比利時好手齊默爾曼（Kimberley Zimmermann）同樣激戰3盤，最終以6比7（3比7）、6比3、6比10敗下陣來。