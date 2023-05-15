網球／搶10失利 詹家姊妹羅馬網賽首輪止步

中央社／ 台北14日電
詹詠然（前）與詹皓晴（後）。圖／擷自詹詠然臉書
詹詠然（前）與詹皓晴（後）。圖／擷自詹詠然臉書

台灣網球雙打姊妹花詹詠然詹皓晴今天在羅馬網球賽女雙首輪歷經3盤拉鋸，以1比2不敵波蘭選手蕾妮特與捷克選手萬卓索娃，無緣晉級。

在義大利舉行的羅馬網球公開賽，屬於世界職業網球協會（ATP）、世界女子職業網球協會（WTA）共站的1000分等級頂級賽事，除了詹詠然與詹皓晴參賽外，這也是台灣網球選手謝淑薇與捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）復出後合作的第2站賽事。

詹詠然與詹皓晴女雙首輪出戰波蘭選手蕾妮特（Magda Linette）與捷克選手萬卓索娃（MarketaVondrousova），賽事原訂昨天登場，因雨勢延至今天，兩組人馬開賽各4次破發後，進入搶7大戰，台灣組合以6比7（7比9）讓出。

次盤再度上演破發大戰，詹詠然與詹皓晴盤末再下一城，以6比4扳平戰局。

決勝盤超級搶10，詹詠然與詹皓晴從2比0領先到落後，在化解對手賽末點後，可惜隨後又錯過1個賽末點的機會，最終以10比12落敗。

另外，台灣網球選手謝淑薇與捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）昨天女雙首輪，與烏克蘭的琪涵諾克（Nadiia Kichenok）與比利時好手齊默爾曼（Kimberley Zimmermann）同樣激戰3盤，最終以6比7（3比7）、6比3、6比10敗下陣來。

詹皓晴 詹詠然 謝淑薇

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