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田徑／全國小學錦標賽 竹市獲1金3銀1銅

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
竹市關東國小劉喬安，參加全國小學田徑錦標賽跳遠摘銀。圖／新竹市政府提供
竹市關東國小劉喬安，參加全國小學田徑錦標賽跳遠摘銀。圖／新竹市政府提供

2023年全國小學田徑錦標賽圓滿落幕，新竹市共25位選手參賽，共獲得1金3銀1銅及男生組總錦標第6名。

教育處說，金牌得主為建功國小李政勳（壘球擲遠）；3銀則分別為北門國小吳宇恩（60公尺）、關東國小劉喬安（跳遠）、由北門國小吳宇恩、東門國小鍾瑋澤、載熙國小黃彥成及載熙國小戴宏宇所組成的400公尺接力；銅牌則是載熙國小陳賢澔（3000公尺競走）。

「我想要超越自己！」李政勳表示，訓練過程真的很辛苦，只能咬牙與內心的自己比，這次能拿到金牌，要感謝每天給他鼓勵和指導的教練錢明福，讓他有扎實的訓練來超越自己。

中小學體育促進會常務理事陳進豐表示，許多項目在小學要仰賴教練特殊專長，竹市的培訓方式為集合本市各田徑專長的教練統一訓練，透過分組讓小選手們能與同儕良性競爭，激發出不服輸的潛能，獲得更多平常沒接觸過的訓練方式。

市府教育處說，市府重視選手培訓與扎根，112年度基層選手訓練站共投入1660萬元補助19項運動種類，另也將依各項目所需增聘專任運動教練、補助各項比賽參賽經費及獲獎獎勵金、強化四級培訓制度，成為運動選手最堅強的後盾。

小學 運動 北門

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