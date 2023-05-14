撞球／柯秉逸世界花式撞球大師賽為台灣首奪冠 柯爸是推手

台灣撞球好手柯秉逸今天凌晨在世界花式撞球大師賽中，擊敗阿爾巴尼亞選手卡西，拿下冠軍，成為台灣第一位在這項賽事奪冠的選手。父親柯志明是培育兒子走向撞球賽事的重要推手，當看到兒子奪冠一刻，他激動興奮，半夜開心到幾乎睡不著覺，這座冠軍也是最好的母親節禮物。

柯志明以前曾是台灣乙組國家撞球運動員，在宜蘭經營一間撞球館，該撞球館也是柯家三兄弟走向撞球之路的啟蒙之處。柯爸用心培養兒子朝向撞球運動發展，只要有大型比賽，就會帶著他們觀賽或參戰。

柯秉逸在2006年就奪得第十五屆世界青少年花式撞球錦標賽亞軍，2015年曾一連拿下10號球及9號球世界錦標賽、世界盃花式撞球雙打賽的冠軍後，完成撞壇史無前例「金滿貫」，締造紀錄。

柯志明今天凌晨全程觀看比賽，心情很緊張，奪冠的那一刻，非常開心也很激動，尤其看到兒子跳上球台振臂，真的很替他覺得高興，「當下的感覺非常好」，整夜開心到幾乎睡不著。

柯爸說，這次在倫敦的大師賽屬於邀請性質，世界排名前16名者才能夠參賽，柯秉逸從國小六年級、12歲開始練撞球，拜訪請教老師累積經驗，從國一開始幾乎就沒有自己的時間，每天都練球至少8至10小時，沒有時間出去玩，至今20幾年了，這一路走來，他真的很辛苦。