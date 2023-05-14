蘇迪曼盃／李洋首搭葉宏蔚退世界第5 「麟洋配」合體仍有機會

中華羽球隊在2023年蘇迪曼盃旗開得勝，以點數4比1力退印度隊，除「一哥」周天成和「一姊」戴資穎接棒奪勝，第4點男雙更打出驚奇，首度搭檔的李洋／葉宏蔚3局力退世界第5的謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），成今天中華隊大亮點。

東京奧運奪金的「麟洋配」王齊麟／李洋都是今年蘇迪曼盃中華隊成員，但王齊麟前一站在亞錦賽4強賽拉傷大腿，今天李洋先「單飛」，改搭身高185公分的葉宏蔚。

葉宏蔚去年起固定和蘇敬恒搭檔男雙，世界排名目前28，蘇迪曼盃和李洋合作還是第一遭；兩人面對謝提／蘭基雷迪，首局先以21：13拿下，第二局雖遭對手以21：17扳平，但寶島組合決勝局在16：17落後下連趕4分逆轉，最終以21：18力退強敵，跪地迎接特別勝利。

李洋提到，上星期全大運身分是國體大教練，練習機會不太多，和葉宏蔚只有練球搭檔過，正式比賽合作今天是第一次，「在場上想著我要讓年輕選手們知道，只要有用心，盡力去拚每一顆球的態度。」

東京奧運就曾和這組印度組合碰頭的李洋補充說，已經和對手交手多次，戰術仍有設定，「因為我們兩個前排跟後排都不錯，都算是滿全能的選手，所以以壓迫製造進攻機會為主。」

李洋也提到，「麟洋配」蘇迪曼盃仍有機會合體，端看教練團安排。

中華隊今年蘇迪曼盃本屆被分在「死亡之組」C組，今天首戰碰印度，明天10點對澳洲，休息一天後在17日對馬來西亞，爭取分組前2的8強資格；賽是採5點3勝制，包括男單、女單、男雙、女雙和混雙，分組賽攸關積分，5點都會打完，台灣有MOD愛爾達提供直播。