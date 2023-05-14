蘇迪曼盃／飛撲救球無礙 戴資穎：身體還好

2023年世界混合團體大賽蘇迪曼盃今天在大陸蘇州點燃戰火，中華隊首戰印度就打出驚奇，率先出賽的混雙組合胡綾芳／楊博軒上演逆轉秀，

接續「一哥」周天成和「一姊」戴資穎也接連奪勝，臨時搭檔的男雙組合李洋／葉宏蔚更3局力退世界第5的謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），壓軸女雙李佳馨／鄧淳薫雖遭逆轉，中華隊首戰仍以4比1奪勝。

中華隊今年精銳盡出，東京奧運國手小戴、小天、「麟洋配」王齊麟／李洋和「羽球王子」王子維都到齊，擔綱第3點女單的小戴更是帶著今年亞錦賽冠軍前往蘇州，今天面對奧運銀牌名將辛德胡（P. V. Sindhu）以21：14、18：21、21：17打下對戰8連勝，為中華隊提前確定勝利。

亞錦賽後首戰，小戴第二局出現救球飛撲畫面，第三局也曾雙膝著地，不過打下1小時又4分鐘大戰勝利後，戴著口罩的小戴和小天等有出賽的好手馬上回到中華隊席，一起為場上隊友加油。

首戰就有屢屢上演鋪地救球的小戴表示，身體狀況「還好」，繼續戴口罩則是個人習慣。

第4點演出驚奇男雙，李洋原本搭檔王齊麟因亞錦賽拉傷大腿，今天改搭葉宏蔚上場，兩人面對謝提／蘭基雷迪也大戰3局，決勝局更在16：17落後下連趕4分逆轉，最終以21：13、17：21、21：18力退強敵。

壓軸第五點女雙由世界排名24的李佳馨／鄧淳薫面對世界排名17的喬莉（Treesa Jolly）／普萊勒（Gayatri Gopichand Pullela），同樣上演3局點大戰，可惜先盛後衰，以21：15、18：2、13：21吞敗。

中華隊今年蘇迪曼盃本屆被分在「死亡之組」C組，今天擊敗印度，明天10點對澳洲，休息一天後在17日對馬來西亞，爭取分組前2的8強資格；賽是採5點3勝制，包括男單、女單、男雙、女雙和混雙，分組賽攸關積分，5點都會打完，台灣有MOD愛爾達提供直播。