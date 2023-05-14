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PGA／拜倫尼爾森高球賽第3輪 潘政琮暫並列第12

中央社／ 台北14日電
潘政琮。 路透社
潘政琮。 路透社

台灣旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）拜倫尼爾森高球賽第3輪揮出68桿，3輪合計201桿，暫時並列第12，與領先群僅有4桿之差。

潘政琮先前因左手腕受傷，休兵逾4個月，而在美國德國舉行的拜倫尼爾森高球賽，則是他復出後參加的第3場PGA的賽事。

潘政琮前2輪手感不錯各揮出67、66桿，排名一度衝到第6。

潘政琮今天從第一洞出發，在第4、5洞連續捕鳥，轉場後在第14洞抓下1博蒂，可惜下一洞苦吞柏忌，他在第18洞收尾再射下1鳥，以68桿繳卡，連3天都繳出6字頭成績，以3輪合計低於標準12桿的201桿，暫居第12。

美國選手艾克羅特（Austin Eckroat）今天飆出63桿，3輪累計197桿，與中國選手竇澤成、美國選手巴默（Ryan Palmer）並列領先。

潘政琮在2022-2023年賽季最佳成績為並列第44名，而他在拜倫尼爾森高球賽前3輪結束，僅落後領先群4桿，除了有機會力拚個人本季首闖前10名外，也有機會挑戰生涯PGA第2勝。

潘政琮 高爾夫

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