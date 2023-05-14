定向越野／大馬國際賽 台灣選手勇奪10面獎牌

今天登場的2023馬來西亞理工學院國際定向越野錦標賽，中華定向越野代表隊火力全開，8位選手都站上頒獎台，再添得4金2銀1銅，累計2天賽事共得5金3銀2銅，共計10面獎牌滿載而歸。

大會今天進行中距離賽事，共分6組進行，幾乎是台灣選手天下，「定向一姐」黃敏惠再度擊敗各國女將奪得女子21歲組金牌，林冠妤獲銀牌，中正大學王庭瑄得銅牌，江品宣與中正大學鄭雅之分列4、5。

男子21歲組則由中正大學好手賴賢鴻為中正大學隊奪得金牌，中華隊楊正宇與馬金言分列4、5。

來自金門的中華隊女將陳怡芳今天轉戰31歲組，擊敗多位印尼與馬來西亞女將，一舉奪下金牌，首次入選國家隊的陳怡芳對於這面國際賽金牌倍覺珍貴，人生的國手初體驗也有很棒的收穫。

中華隊另2位男選手陳彥龍與楊晁青今天也參加男子31歲組，2人擊敗印尼、瑞士與馬來西亞等好手，陳彥龍奪金，楊晁青得銀。

雖然天氣依然相當炎熱，我國選手們拿出超強體力與技術，表現非常出色。教練陳俊民非常滿意選手的表現，2天來中華民國定向越野協會理事長沈永賢也都自掏腰包給奪牌選手發獎金，給予選手鼓勵與肯定。

由於馬來西亞目前是由此次國際賽所在地彭亨府國王輪值擔任國家元首，今天大馬王室還特別由王子Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah擔任頒獎貴賓，顯示馬來西亞對這次主辦國際定向越野錦標賽的重視。

中華隊今天轉往吉隆坡，將於15日搭機返國。