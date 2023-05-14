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蘇迪曼盃／對辛德胡8連勝！戴資穎為中華隊退印度搶下首勝

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蘇迪曼盃／對辛德胡8連勝！戴資穎為中華隊退印度搶下首勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。 Badminton Photo提供
戴資穎。 Badminton Photo提供

2023年世界混合團體大賽蘇迪曼盃今天在大陸蘇州點燃戰火，中華隊首戰印度隊開出紅盤，率先出賽的混雙組合胡綾芳／楊博軒上演驚天逆轉，接續「一哥」周天成和「一姊」戴資穎也接連奪勝，亞錦賽剛摘下冠軍的小戴更打下對奧運銀牌名將辛德胡（P. V. Sindhu）的對戰8連勝，為中華隊搶下第一戰勝利。

中華隊今年蘇迪曼盃本屆被分在「死亡之組」C組，今天首戰碰印度，明天10點對澳洲，休息一天後在17日對馬來西亞，爭取分組前2的8強資格；賽是採5點3勝制，包括男單、女單、男雙、女雙和混雙，分組賽攸關積分，5點都會打完，台灣有MOD愛爾達提供直播。

中華隊今年精銳盡出，東京奧運國手小戴、小天、「麟洋配」王齊麟／李洋和「羽球王子」王子維都到齊，首戰小天、小戴和李洋都有安排出賽；王齊麟因亞錦賽拉傷大腿，「麟洋配」先單飛，李洋改搭葉宏蔚出戰第4點。

率先登場的混雙，世界排名30的胡綾芳／楊博軒3局逆轉對手普拉泰克（Sai Pratheek .K）／克拉斯托（Tanisha Crasto），以18：21、26：24、21：6旗開得勝，接續男單由世界第5的「一哥」周天成出戰世界第9的普拉諾（H. S. Prannoy），小天以21：19、21：15打下9度碰頭的第6勝，也為中華隊取得「聽牌」優勢。

第三點女單由世界第3的戴資穎上場，面對印度世界排名12的辛德胡，取得近期對戰7連勝的小戴首局以21：14先下一城，第二局雖出現救球撲地不及畫面，10：9領先下遭辛德胡連拿7分超前，但小戴在14：20下展現強心臟連趕4分，可惜18：20時回球出界，讓辛德胡以21：18扳平局數。

決勝局雙方打得拉鋸，小戴技術暫停取得11：10領先，但換場後大好殺球機會卻出現掛網失誤，讓小戴面露懊惱；不過小戴12：14下連拿6分逆轉，最終就以21：17打下勝利。

第四點男雙將由李洋改搭葉宏蔚碰世界第5的謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），壓軸第五點女雙由李佳馨／鄧淳薫上陣。

中華隊 李洋 辛德胡 周天成 羽球 戴資穎

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