蘇迪曼盃／混雙驚天逆轉印度 周天成、戴資穎接棒搶勝

2023年世界混合團體大賽蘇迪曼盃，今天在大陸蘇州點燃戰火，中華隊首戰印度隊，率先出賽的混雙組合胡綾芳／楊博軒上演驚天逆轉，3局逆轉對手，接續「一哥」周天成和「一姊」戴資穎將接續上陣，力拚中華隊搶下首勝。

世界排名30的胡綾芳／楊博軒，對手普拉泰克（Sai Pratheek .K）／克拉斯托（Tanisha Crasto），世界排名在300外，但今天意外遇苦戰，首局18：21讓出，第二局又在20：16浪費4個局末點，還讓對手連趕5分、先出現1個「賽末點」。

胡楊配先瓦解危機，最終在第8個局末點以26：24驚險扳平局數，決勝局再打出8：0攻勢鎖定勝利，以21：6搶下第三局，為中華隊守護著第一點。

接續男單由世界第5的「一哥」周天成出戰世界第9的普拉諾（H. S. Prannoy），第三點女單就由小戴上場，出戰印度名將辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu），第四點男雙將由李洋改搭葉宏蔚碰世界第5的謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），壓軸第五點女雙由李佳馨／鄧淳薫上陣。

中華隊今年蘇迪曼盃本屆被分在「死亡之組」C組，同組包括馬來西亞、印度、澳洲等隊，要在5點3勝的賽事中力拚分組前2的8強門票；分組賽攸關積分，5點都會打完，台灣有MOD愛爾達提供直播。