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高球／中信高球之星 包辦二、三、四名

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏在第十八洞拿下博蒂難掩興奮，最終獲亞軍。圖／中國信託銀行提供
「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏在第十八洞拿下博蒂難掩興奮，最終獲亞軍。圖／中國信託銀行提供

日次巡首場海外共證賽事、總獎金三千萬日圓（約台幣七百萬元）的「二○二三中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」昨落幕，由日本好手小滝水音以三輪總桿數二○四桿拿下后冠，中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」亦繳出亮眼成績單，吳佳晏、彭婕和張雅淳分別獲得亞軍、季軍與殿軍。

這項比賽集結包括返台的旅外選手、台巡菁英，及日本、泰國共一○八位高球女將同場比拚。昨最終輪賽事單日進場觀賽高達四九八六人次，三日合計八○四五人次進場觀賽，刷新中國信託舉辦女子高爾夫賽事十二年以來的新高紀錄。

頒獎儀式上也由中國信託金融控股公司副董事長陳國世、總經理陳佳文分別頒發冠軍獎盃、獎金日幣五四○萬元予小滝水音。

陳佳文特別感謝JLPGA會長小林浩美排除萬難來台參與日次巡海外首場共證賽事，以及感謝所有支持這場球賽的球迷及工作人員，共同打造出國際級水準的比賽，並恭喜小滝水音首次來台即拿下職業首冠，更對每位參賽選手表達敬意，讓大家看到如此精采的高球賽事。

小滝水音於首輪賽事與吳佳晏並列領先，第二輪還落後吳佳晏兩桿，不過吳佳晏最後一輪雖遇亂流，以總桿數二○五桿、一桿之差與后冠擦身而過。吳佳晏對於昨天失誤直說可惜，期許接下來的比賽爭取好成績。

日本 菁英

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