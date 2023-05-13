高球／中國信託女子公開賽 吳佳晏遭日將逆轉居亞軍

中國信託女子公開賽今天在東方球場進行最終回合，旅日台灣新秀吳佳晏沒能頂住日本選手小瀧水音追擊，最終以3天低於標準11桿的205桿屈居亞軍，小瀧水音則以1桿之差奪冠。

中國信託女子公開賽是台灣首場和日本女子高爾夫巡迴賽（JLPGA）的次級巡迴賽共同合辦的比賽，總獎金3000萬日圓（約新台幣695萬元）。

現年19歲的吳佳晏，打完前2回合後，取得2桿的單獨領先，今天領先組就是吳佳晏跟小瀧水音同組爭冠，前5洞雙方互有來回，但小瀧水音從第8洞起連抓4個博蒂，把領先要了過去。

雖然吳佳晏沒有氣餒，在最後4洞抓了3個博蒂，但也在第16洞吞下柏忌，讓她就以這1桿之差位居亞軍。

賽後吳佳晏在接受主辦單位訪問時心有不甘的說：「今天自己打不好，推桿不夠好，果嶺周邊的處理也不好，可惜了。」吳佳晏今天單日繳出70桿，是3天來最差的桿數。

小瀧水音賽後表示，這是她第1次來台灣參賽，就贏得職業生涯第1座冠軍，很感動也很開心。

她強調：「吳佳晏是很厲害的選手，我心裡一直提醒自己不可以輸給她。勝負關鍵則是第6洞的9呎下坡推桿順利保Par，後面又加上連續4個博蒂進帳，心理才比較篤定。」