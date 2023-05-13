定向越野／大馬理工學院錦標賽 中華隊女子組金包銀

中華定向越野代表隊今天在2023馬來西亞理工學院國際定向越野錦標賽表現斐然，共獲1金、1銀、1銅、及第4、5名各一，「定向一姐」黃敏惠今天擊敗各國女將奪得金牌，新秀江品宣居次獲銀牌，陳怡芳、林冠妤分列第4、第5，男子好手陳彥龍一舉奪銅，中正大學隊由老將王庭瑄名列女子組第6。

馬來西亞近年來推展定向越野國際化不餘遺力，今年就將主辦2場國際錦標賽，而由於受到疫情影響，亞洲國家近幾年比賽都喊停，這次馬來西亞做東道主，各國熱情響應，共有140多位男、女好手報名，除地主馬來西亞選手外，還有台灣、日本、香港、印尼、瑞士等國家選手參賽。

我國選手除經過激烈選拔賽脫穎而出的楊晁青、陳彥龍、馬金言、楊正宇、江品宣、陳怡芳、黃敏惠、林冠妤等8位男、女好手外，堪稱是定向越野搖籃的中正大學也爭取到教育部體育署補助組隊參賽，中正大學定向越野隊也是陣容堅強，包括職員林怡萱、王庭瑄，選手賴賢鴻、楊鈞豪、廖治翔、呂旻翰、羅崧桂、李東陽、鄭雅之、黃冠菱。

2023馬來西亞理工學院國際定向越野錦標賽是在東部大城彭亨關丹市舉行，今天上午進行短距離賽，選手賽後反應，因天氣非常炎熱，比賽相當辛苦，男、女組以台灣及香港選手競爭最激烈，台灣4位女將使出渾身解數，前5名中只讓出第3名給香港選手，毫不客氣包辦其他優勝名次。

男子組競爭更激烈，台灣好手陳彥龍一度排名第一，但香港選手後來居上，陳彥龍以銅牌作收。中正大學隊也由老將王庭瑄在女子組名列第6，大會明天將進行第2天賽事，下午頒獎閉幕後，中華隊將轉往吉隆坡，於15日搭機返國。