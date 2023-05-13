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拔河／吳文達體育基金會頒贈績優學校獎助學金

聯合新聞網／ 綜合報導
吳文達體育基金會頒贈拔河績優學校獎助學金。 吳文達體育基金會提供
吳文達體育基金會頒贈拔河績優學校獎助學金。 吳文達體育基金會提供

「教育部體育署112年全國各級學校室內拔河比賽」於5月13號星期六上午九時，在國立體育大學綜合體育館盛大舉行。本次賽事報名參加的隊伍總共有74支隊伍，是疫情後全國最盛大的國內拔河賽事。

本次報名參加的隊伍，包含2021 年世界運動會女子500公斤及五連霸的景美女中及榮獲2022年荷蘭世界室外拔河錦標賽女子500公斤、女子540公斤、U23女子組500公斤及U 18男子組520公斤金牌的國立體大、壽山高中等隊伍參賽，是一場世界水準的室內拔河賽事。

「財團法人吳文達體育基金會」成立於民國105年，為紀念台灣體育園丁，有「羽球之父」與「拔河之父」之稱的吳文達先生，並貫徹其取之於社會用之於社會的理念，繼續推動台灣體育發展，培育優秀運動員而成立。每年捐贈數百萬元協助辦理國際賽事，獎勵優秀運動團隊，贊助各項目潛力運動員，協助並推廣各項體育活動。又因吳文達先生生前曾任中華民國羽球協會、拔河協會及輕艇協會理事長，因此基金會更期待能發揚吳文達先生生前的志業，繼續投注資源及經費於羽球、拔河及輕艇三項運動。

「財團法人吳文達體育基金會」於本次賽事開幕典禮中頒贈獎勵推展拔河績優學校（4所高中、9所國中及7國小）20所獎勵証書及獎助學金共83萬元，基金會去（111）年亦頒贈推展拔河績優學校10所獎助學金85萬元，雖然拔河非屬亞奧運項目，政府單位的補助較少，資源也相對缺乏，但台灣擁有世界冠軍的選手，更因為拔河讓世界看見了台灣，「財團法人吳文達體育基金會」希望透過獎助學金的支持，協助拔河運動的發展，讓拔河運動能繼續為台灣爭光，也希望藉由基金會的善舉拋磚引玉，讓更多企業加入贊助的行列。

「與繩同行」是本次賽會的主題，期望透過拔河運動發展校園多元體育活動並將拔河普及校園，同時透過拔河運動的推展，促進學生的品德教育，培養優秀的拔河選手梯隊，持續鞏固競技水平，再創世界運動會六連霸的優異成績。

吳文達體育基金會頒贈拔河績優學校獎助學金。 吳文達體育基金會提供
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拔河 運動 體育 疫情

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