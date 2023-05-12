高球／中國信託女子公開賽次輪 吳佳晏飆最低桿單獨領先

中國信託女子公開賽今天繼續在東方高爾夫俱樂部進行第2回合，旅日的台灣新秀吳佳晏，抓7個博蒂、吞1柏忌，繳出全場最低的66桿，並以2天低於標準9桿的135桿單獨領先。

中國信託女子公開賽是台灣首場和日本女子高爾夫巡迴賽（JLPGA）的次級巡迴賽共同合辦的比賽，總獎金3000萬日圓（約新台幣695萬元）。

吳佳晏在2020年、16歲的時候，就以新台幣200萬元獎金排在台灣女子職業高爾夫巡迴賽獎金榜第2，到了2021年，吳佳晏更以打破台灣巡迴賽紀錄的新台幣490萬元成為獎金后。

年僅19歲的吳佳晏，今年順利考取JLPGA次級巡迴賽的會員資格，這場回到台灣舉辦，讓她打來如魚得水。儘管今天開賽後前4洞都打Par，一度失去領先位置，但從第5洞到第9洞，吳佳晏抓下4個博蒂，轉場後又在第11、14、16洞進帳3個博蒂。

吳佳晏賽後接受主辦單位採訪時說：「鐵桿打得越來越有自信，感覺很好，博蒂推桿幾乎都是7呎之內的機會。東方球場的果嶺不是很好推，旗位放得也比較難打，不然第2回合還有3、4個該進的博蒂沒推進。

暫時落後2桿，明天要和吳佳晏同組爭冠的日本球員小瀧水音說：「以前不曾與吳佳晏同組比賽，今天打下來讓她印象深刻，吳佳晏個子雖小，但打球很有威力，尤其鐵桿打得很好，製造很多博蒂機會，她一直努力跟上吳佳晏的腳步。」