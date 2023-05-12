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金廈泳渡暨海上長泳7月舉行 盼促進觀光人潮

中央社／ 台北12日電
兩岸金廈泳渡今年復辦。 主辦單位提供
兩岸金廈泳渡今年復辦。 主辦單位提供

停辦3年的金廈泳渡今年7月15日復辦，還將「同場加映」金門海上長泳，今年長泳移師烈嶼習山湖公園海灣舉行，盼能藉此拚經濟、促進觀光人潮。

金門縣政府今天在IEAT國際會議中心舉行第11屆金廈海域泳渡接力公開賽暨第20屆金門海上長泳新聞發布會。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，金廈泳渡已停辦3年。金門縣副縣長李文良接受媒體聯訪表示，很欣慰能在疫情後復辦比賽，「（金廈泳渡）是目前唯一兩岸官方共同主辦的活動。」

除金廈泳渡外，今年也將舉行金門海上長泳，李文良指出，過去海上長泳都辦在料羅灣，隨著去年金門大橋開通，今年首度將比賽移師烈嶼習山湖公園附近的東崗海灣，場域設備均相當完整，期盼今年能以新元素帶給泳客新體驗、帶動金門觀光人潮。

金門體育會理事長唐麗輝表示，金門有相當多美景，「不要說金門好山好水好無聊」，盼透過這次活動讓民眾看到金門不一樣的風情。

金廈泳渡7月15日於烈嶼雙口海岸舉行，屆時選手將從中國廈門椰風寨游7000公尺回到烈嶼雙口海岸。金門海上長泳則於7月16日在烈嶼習山湖公園東崗海灣舉行，將分為800、1200與2400公尺組。

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