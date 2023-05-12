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足球／豐米全國少年盃超過百隊報名 下月22日起火熱開踢

聯合新聞網／ 綜合報導
豐米全國少年盃足球錦標賽，6月開踢。 主辦單位提供
豐米全國少年盃足球錦標賽，6月開踢。 主辦單位提供

為了讓每位參賽選手有更多的上場機會，「中華民國足球協會」今日正式公布，2023豐米全國少年盃足球錦標賽預賽期間，替補程序採納5人制規則，且已替補下場的球員可再替補上場之規定，以增加小球員能在全國大賽舞台上表現自己的機會，進而達到推廣足球之目的及初衷。

2023豐米全國少年盃足球錦標賽將於6月22日至6月30日在新竹縣體育場、新竹縣第二運動場、臺灣大學竹北校區足球場火熱開踢。全國少年盃足球賽一直是國內眾所矚目的重要足球賽事，公開組、學校組、女子組將陸續登場。

「中華民國足球協會」今（12）日召開線上賽制說明會，向各學校/俱樂部代表說明本屆足球錦標賽賽制，並就以下賽制規則進行說明：

一、每場比賽前30分鐘，每隊得提交至多18名（先發球員8名；替補球員至多10名）之名單予競賽官，且應遵循下列條例辦理：

（一）毎場比賽，至多可替補8名球員，且最多替換3次。中場換人不含在 3 次之內，但仍須填寫替補單，下場球員不得再替補上場。

（二）場邊熱身至多6名球員、教練1名、守門教練1名。

（三）當球賽進入加時比賽時，便可多加1名額外替補球員換人名額（無論球隊是否已用 盡了在正式比賽時的法定替補名額）。

二、為了讓選手有更多的上場機會，在預賽(小組循環賽)時，替補程序採納5人制規則：

（一）一律在死球時告知第四裁判

（二）必須在替補區域完成替補程序。

（三）已替補下場的球員可再替補上場。

（四）複賽、淘汰賽、決賽將回歸原本的替補程序（8人3次）。

2023豐米全國少年盃足球錦標賽首度由「豐米國際股份有限公司」冠名贊助，並由「相信育樂股份有限公司」承辦，將與「中華民國足球協會」攜手打造競技與歡樂兼具的盛夏足球嘉年華，賽事期間也會舉辦多樣活動，更邀請球星跨界加油，讓小球員們快樂踢足球，享受場上競技交流、場下歡樂交友。

賽事報名熱烈進行中，截至今（12）日，已有超過100隊報名參與，有機會超越去年211隊參與的盛況。報名期間將於5月15日（一）下午5時截止，歡迎全台就讀小學四年級到六年級的少年報名參加，享受夏日足球盛事！

豐米全國少年盃足球錦標賽，6月開踢。 主辦單位提供
豐米全國少年盃足球錦標賽，6月開踢。 主辦單位提供

豐米全國少年盃足球錦標賽，6月開踢。 主辦單位提供
豐米全國少年盃足球錦標賽，6月開踢。 主辦單位提供

足球 新竹 小學 裁判

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