縣長盃傳統武術比賽登場 苗縣400名學生選手以武會友
苗栗縣長盃傳統武術教育錦標賽今天在巨蛋體育館登場，中小學26所學校約400名學生參賽，切磋技藝並以武會友，縣長鍾東錦期勉選手從武術中領悟做人處世道理，並鍛鍊強健體魄，弘揚武德，成為文武雙全的優秀人才。
苗栗縣政府為培育下一代允文允武的精神，從2009年起推動武術教育，除辦理武術種子教師培訓，並鼓勵全縣國中小學融入武術教學，從校園扎根武術教育，同時每年舉辦傳統武術錦標賽，提供選手切磋武藝的舞台。在縣府推動下，去年全國中正盃武術錦標賽縣立苑高洪于涵勇奪高中女子組南棍冠軍、鄭郁庭獲得長拳亞軍，福興武術國中小學徐翊庭獲得散打冠軍、袁羽樂獲得散打亞軍，縣內武術教育逐年茁壯成長。
今年縣長盃傳統武術錦標賽國小有19隊、國中及高中有7隊，總計近400名選手參加角逐，競賽指定項目包括五步拳、少林拳、忠義拳、中興拳，並分為單練、團練組，傳統武術項目拳術、兵器，分為單練、對練、團練組。
上午開幕儀式由縣長鍾東錦主持，前縣長徐耀昌、縣府顧問徐永鴻、苗栗縣武術總教練賴昌秀、縣府教育處長葉芯慧等人參加，並邀中華北少林長拳武術推展協會賴招旗表演滿江紅劍、周政宏表演功力拳、錢惠元太祖長拳、陳佑維四路蹦打、林昌翰跤拳一路、高于惠八卦單刀、劉宏信大刀等，福興武術國中小也表演旗陣、長拳、太極拳、刀術、對劍、南拳等。
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