快訊

林淑雅回家了！林母崩潰痛哭自責害了女兒：曾要她多搭捷運較安全

林良泰不道歉被轟出議場 指中捷事故「最大責任在建商」

中職／中信兄弟改組打出兩張王牌 王建民坦言：沒想過會到一軍

縣長盃傳統武術比賽登場 苗縣400名學生選手以武會友

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長盃傳統武術教育錦標賽今天在巨蛋體育館登場，縣內中小學共26校約400名學生參賽，以武會友並切磋技藝。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長盃傳統武術教育錦標賽今天在巨蛋體育館登場，縣內中小學共26校約400名學生參賽，以武會友並切磋技藝。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長盃傳統武術教育錦標賽今天在巨蛋體育館登場，中小學26所學校約400名學生參賽，切磋技藝並以武會友，縣長鍾東錦期勉選手從武術中領悟做人處世道理，並鍛鍊強健體魄，弘揚武德，成為文武雙全的優秀人才。

苗栗縣政府為培育下一代允文允武的精神，從2009年起推動武術教育，除辦理武術種子教師培訓，並鼓勵全縣國中小學融入武術教學，從校園扎根武術教育，同時每年舉辦傳統武術錦標賽，提供選手切磋武藝的舞台。在縣府推動下，去年全國中正盃武術錦標賽縣立苑高洪于涵勇奪高中女子組南棍冠軍、鄭郁庭獲得長拳亞軍，福興武術國中小學徐翊庭獲得散打冠軍、袁羽樂獲得散打亞軍，縣內武術教育逐年茁壯成長。

今年縣長盃傳統武術錦標賽國小有19隊、國中及高中有7隊，總計近400名選手參加角逐，競賽指定項目包括五步拳、少林拳、忠義拳、中興拳，並分為單練、團練組，傳統武術項目拳術、兵器，分為單練、對練、團練組。

上午開幕儀式由縣長鍾東錦主持，前縣長徐耀昌、縣府顧問徐永鴻、苗栗縣武術總教練賴昌秀、縣府教育處長葉芯慧等人參加，並邀中華北少林長拳武術推展協會賴招旗表演滿江紅劍、周政宏表演功力拳、錢惠元太祖長拳、陳佑維四路蹦打、林昌翰跤拳一路、高于惠八卦單刀、劉宏信大刀等，福興武術國中小也表演旗陣、長拳、太極拳、刀術、對劍、南拳等。

苗栗縣長盃傳統武術教育錦標賽今天在巨蛋體育館登場，縣內中小學共26校約400名學生參賽，以武會友並切磋技藝。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長盃傳統武術教育錦標賽今天在巨蛋體育館登場，縣內中小學共26校約400名學生參賽，以武會友並切磋技藝。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長盃傳統武術教育錦標賽今天在巨蛋體育館登場，縣內中小學共26校約400名學生參賽，以武會友並切磋技藝。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長盃傳統武術教育錦標賽今天在巨蛋體育館登場，縣內中小學共26校約400名學生參賽，以武會友並切磋技藝。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長盃傳統武術教育錦標賽今天在巨蛋體育館登場，縣內中小學共26校約400名學生參賽，以武會友並切磋技藝。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長盃傳統武術教育錦標賽今天在巨蛋體育館登場，縣內中小學共26校約400名學生參賽，以武會友並切磋技藝。記者胡蓬生／攝影

延伸閱讀

頭份交流道周邊交通壅塞 苗縣府提短期改善解方

頭份交流道交通壅塞亂象 建國、顯會路將增加車道配置

鍾東錦體驗「一日總舖師」 推銷通霄特產彩虹玉米

苗栗縣立委第二選區國民黨初選 兩陣營隔空較勁

相關新聞

足球／豐米全國少年盃超過百隊報名 下月22日起火熱開踢

為了讓每位參賽選手有更多的上場機會，「中華民國足球協會」今日正式公布，2023豐米全國少年盃足球錦標賽預賽期間，替補程序採納5人制規則，且已替補下場的球員可再替補上場之規定，以增加小球員能在全國大賽舞

擊劍／備戰2023年亞洲錦標賽 台灣銳劍4將月中前往法國集訓

中華擊劍男子銳劍隊，徐敬文、吳祥慶、葛屹盧、李讓備戰2023年亞洲擊劍錦標賽，5/12-17將前往法國巴黎移地訓練，再轉戰2023年世界銳劍擊劍錦標-土耳其伊斯坦堡站，爭取世界積分與亞錦賽團體積分，希

射箭／全國賽奪男女雙冠 小選手赴美參賽缺經費

花蓮中華國小射箭隊是全國錦標賽的常勝軍，今年3月在全國青年盃錦標賽，拿下男子及女子個人冠軍，將代表台灣參加7月美國國際邀...

高球／果然是超強新秀！19歲吳佳晏中國信託女子公開賽暫居領先

由台灣女子職業高協（TLPGA）與日本女子職業高協（JLPGA）共同主辦的「2023中國信託女子公開賽- JLPGA巡迴...

足球／國小世界盃32隊決戰高雄 4天賽事臉書粉專直播

「111學年度國民小學足球世界盃」11日至14日於高雄楠梓文中足球場舉辦全國總決賽，男、女生組共32隊將爭取最後的冠軍金...

舉重／亞錦賽羅楹湲霸氣登場 女子87公斤摘2金1銀

在南韓晉州市舉行的亞洲舉重錦標賽，今天登場的女子87公斤級A組賽事，台灣好手羅楹湲以抓舉110公斤、挺舉131公斤、總和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦