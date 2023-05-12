縣長盃傳統武術比賽登場 苗縣400名學生選手以武會友

苗栗縣長盃傳統武術教育錦標賽今天在巨蛋體育館登場，中小學26所學校約400名學生參賽，切磋技藝並以武會友，縣長鍾東錦期勉選手從武術中領悟做人處世道理，並鍛鍊強健體魄，弘揚武德，成為文武雙全的優秀人才。

苗栗縣政府為培育下一代允文允武的精神，從2009年起推動武術教育，除辦理武術種子教師培訓，並鼓勵全縣國中小學融入武術教學，從校園扎根武術教育，同時每年舉辦傳統武術錦標賽，提供選手切磋武藝的舞台。在縣府推動下，去年全國中正盃武術錦標賽縣立苑高洪于涵勇奪高中女子組南棍冠軍、鄭郁庭獲得長拳亞軍，福興武術國中小學徐翊庭獲得散打冠軍、袁羽樂獲得散打亞軍，縣內武術教育逐年茁壯成長。

今年縣長盃傳統武術錦標賽國小有19隊、國中及高中有7隊，總計近400名選手參加角逐，競賽指定項目包括五步拳、少林拳、忠義拳、中興拳，並分為單練、團練組，傳統武術項目拳術、兵器，分為單練、對練、團練組。