擊劍／備戰2023年亞洲錦標賽 台灣銳劍4將月中前往法國集訓

中華擊劍男子銳劍隊，徐敬文、吳祥慶、葛屹盧、李讓備戰2023年亞洲擊劍錦標賽，5/12-17將前往法國巴黎移地訓練，再轉戰2023年世界銳劍擊劍錦標-土耳其伊斯坦堡站，爭取世界積分與亞錦賽團體積分，希望下個月於江蘇無錫舉行的亞洲擊劍錦標賽獲得好成績。

台法混血劍手葛屹盧現全排第一為首次入選代表隊，也很高興能代表台灣出賽！身高超過190公分的吳祥慶，2022年亞洲U23擊劍錦標賽獲得團體銅牌，在剛結束的大運會獲得銀牌後即往法國移地訓練與土耳其世錦賽，目前則保持最佳狀態，非常期待今年的亞洲擊劍錦標賽，展現全能身手！

曾獲得大運會個人金牌、團體三連霸，徐敬文表示雖然第一次入選成人國家隊，但對於世錦賽跟亞錦賽，充滿期待。

這次入選代表隊年紀最小的李讓，也是2023年亞洲青少年擊劍錦標賽個人、團體雙銀，2023年世界青少年擊劍錦標賽個人前八名，李讓表示第一次參加成人組國際賽，緊張又興奮，為了這次移訓跟世錦賽、亞錦賽，李讓也加強重量訓練、增強身體素質與力量跟速度，希望可以獲得好成績。

這次的隊員都有國際賽的經驗，不管在身體素質、身高，都具備國際賽競爭力，在未來面對亞洲列強，日本、韓國、中國、哈薩克、香港，近年來在世界錦標賽的賽場上都有不錯的佳績，但仍以奪牌為首要目標，取得杭州亞運參賽資格。

曾獲得大專運動會個人金牌、團體三連霸選手徐敬文。辰記提供

台法混血劍手葛屹盧為首次入選代表隊、現為全排排名第一。讀者提供