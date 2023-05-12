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射箭／全國賽奪男女雙冠 小選手赴美參賽缺經費

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮中華國小射箭隊將於7月出國競賽，校方盼大眾協助小選手圓夢。圖／中華國小提供
花蓮中華國小射箭隊將於7月出國競賽，校方盼大眾協助小選手圓夢。圖／中華國小提供

花蓮中華國小射箭隊是全國錦標賽的常勝軍，今年3月在全國青年盃錦標賽，拿下男子及女子個人冠軍，將代表台灣參加7月美國國際邀請賽，但選手多來自弱勢家庭，出國參賽經費尚缺約180萬，盼社會大眾協助小選手圓夢。縣府教育處指出，預算有限，會盡早核定10萬元補助，同時協助學校向教育部申請，盼中央能挹注經費。

教練吳芸與陳鵬宇表示，25位選手多來自單親或原住民家庭，對射箭運動充滿熱情，在勤奮訓練、堅持與不放棄的態度下，才能在全國比賽中一路過關斬將奪冠，獲中華民國射箭協會推薦，代表台灣參加歷史悠久且頗負盛名的美國國際射箭邀請賽，將與齊聚愛荷華州的全球射箭好手競賽。

儘管出國比賽為國爭光是每位射箭小將的夢想，但8名小選手大多家境窘困，家長自行負擔部分金額後，仍難湊足參賽費用，校方積極尋求各界資源，同時公開向大眾募款。

校長江政如指出，代表團選手與教練共有11人參賽，總經費約234萬元，透過各種管道爭取後，目前還缺少180萬。報名截止期限在6月中，希望社會善心人士協助，若順利成行，將公開發感謝狀，表揚善舉義行。

教育處說，縣府沒有針對國外比賽補助要點，因此比照「花蓮縣政府補助所屬各級學校運動團隊參加全國性競賽或移地訓練」作業要點，補助射箭隊花蓮到桃園來回車票10萬7382元，還在跑流程。

校方指出，捐款可透過學校教育儲蓄戶網站、臨櫃辦理及到校辦理，或轉帳到信任的學校老師，協助現金轉交。

花蓮 美國

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