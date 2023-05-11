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高球／果然是超強新秀！19歲吳佳晏中國信託女子公開賽暫居領先

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國高球新星吳佳晏在2023中國信託女子公開賽暫居領先。圖／TLPGA提供
我國高球新星吳佳晏在2023中國信託女子公開賽暫居領先。圖／TLPGA提供

由台灣女子職業高協（TLPGA）與日本女子職業高協（JLPGA）共同主辦的「2023中國信託女子公開賽- JLPGA巡迴特別錦標賽」，今天在東方球場點燃戰火，今年加入中國信託女子高爾夫之星行列的「超級新秀」吳佳晏一路保持在領先群裡，以69（-3）桿和日本選手小瀧水音及曾彩晴並列領先。

這場比賽是日本LPGA次級巡迴賽首次在日本國外進行賽事，東方球場的設定頗有難度，尤其果嶺上的判讀，不僅讓遠道而來的日本選手感到挑戰，台灣女將也覺得要抓博蒂沒那麼容易。旅日年輕好手吳佳晏對於今天繳出69桿覺得滿意，她笑說 : 「去日本很久沒打出6字頭的成績了。」

吳佳晏最後一洞開球失擊右拉，球卡在樹上，只能罰桿續打，這也是她今天木桿唯一失誤，「那洞開球失誤打到球道右邊的樹上沒掉下來，球找到也確認過，但沒辦法上去打，只能罰一桿在樹下拋球，最後是柏忌收尾。」

較晚出發的曾彩晴，今天也抓下6隻小鳥、吞下3柏忌。她在最後一洞推進12呎博蒂推桿，加入並列領先的行列。她表示，今天木桿有幾個小失誤，但自己知道原因，也在比賽中陸續修正，明天第二回合將在領先組和吳佳晏、小瀧水音同組，不會想太多，就正常照自己的節奏打。

除了3名並列領先者，第一回合劉嬿、張雅淳和日本的常文惠、荒川侑奈、篠崎愛5個人都打出70（-2）桿，暫時並列第4，台灣女將洪玉霖和中國信託銀行贊助的彭婕同以71（-1）桿並列第9名；衛冕的安禾佑花了73（+1）桿，暫時並列19名。

參賽的業餘選手中，第一回合以陳襄打出73（+1）桿較佳，暫居業餘第一。

LPGA 高爾夫

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