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足球／國小世界盃32隊決戰高雄 4天賽事臉書粉專直播

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「111學年度國民小學足球世界盃」11日至14日於高雄楠梓文中足球場舉辦全國總決賽。圖／中華民國迷你足球協會提供
「111學年度國民小學足球世界盃」11日至14日於高雄楠梓文中足球場舉辦全國總決賽。圖／中華民國迷你足球協會提供

「111學年度國民小學足球世界盃」11日至14日於高雄楠梓文中足球場舉辦全國總決賽，男、女生組共32隊將爭取最後的冠軍金盃，這座冠軍金盃將會讓男女組奪冠的球隊帶回學校保管一年，象徵傳承精神，4天賽事都會有直播。

在經過激烈的各縣市預賽和全國複賽之後，男、女生組各16支球隊脫穎而出，晉級最後的全國總決賽，11日至14日齊聚高雄爭取最後的冠軍金盃，並於今天舉辦全國總決賽開幕式，高雄市政府運動發展局局長侯尊堯、高雄市足球委員會主委劉世芳、許智傑辦公室主任黃鐘龍、中油公司煉製事業部副執行長曾繁鑫、迷你足球協會理事長房振昆、中華隊前總教練陳貴人、迷你足球協會秘書長張武業、柏文健康事業股份有限公司執行長陳尚文都親臨現場。

現場由台灣振宗藝術團打頭陣，以電音三太子踢足球的開場表演，讓全場氣氛瞬間嗨起來，接著32支球隊球員一同持各隊旗幟進場，威風凜凜直指冠軍而來，宣示111學年度國民小學足球世界盃全國總決賽正式開踢，並邀請前國家隊總教練陳貴人擔任球評，本賽事除了男女組冠軍金盃之外，同時設有個人獎項，包括金靴獎、金手套獎以及金球獎。

本賽事以國小三年級至六年級的學生為參加對象，體育署表示，本盃賽的辦理宗旨在於倡導校園運動風氣，促進團隊和人際關係，在追求勝利之外，更希望培養學童固定的運動習慣，學習團隊合作群策群力，並在比賽中學會尊重對手，推展體育品德教育。國小世界盃的高人氣，以及球迷聚集，高雄市政府警察局楠梓分局也特別在場和球員以及家長好友宣導，達到寓教目的。

高雄運動發展局局長侯尊堯表示，足球不再是歐美足球國家能玩的運動，經過2022世界盃足球賽後證明，只要有長遠的計劃並加強發揮個人的特色，日本、韓國能我們也能。未來高雄將持續舉辦基層足球賽事並加強足球場地設施的規劃，並積極爭取國際足球賽事在高雄舉辦的計畫，盼透過國際大型賽事在高雄舉行也能帶來觀光效益。

迷你足球協會理事長房振昆認為，將總決賽拉到高雄舉辦，除了高雄是南部足球發展重鎮之外，也能平衡南北足球的基層發展，更希望讓這重大賽事在高雄留下美麗的足跡。

4天賽事將在「國小足球世界盃」臉書粉專直播，歡迎所有喜愛足球的好朋友們至現場觀賽，或是線上一同觀賞精彩賽事為支持的球隊加油。

高雄運發局局長侯尊堯偕同出席貴賓與32隊晉級球隊合影。圖／中華民國迷你足球協會提供
高雄運發局局長侯尊堯偕同出席貴賓與32隊晉級球隊合影。圖／中華民國迷你足球協會提供

國民 體育署 中華隊

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