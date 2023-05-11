定向越野／疫情3年來首次出國 中華隊赴馬來西亞參賽

由中華民國定向越野協會理事長沈永賢親自率領的中華定向越野代表隊，今天啟程前往馬來西亞，準備參加5月13日登場的2023馬來西亞理工學院國際定向越野錦標賽，這是疫情3年後我國國手首次參加國際定向越野錦標賽，擔任教練的中正大學體育中心主任陳俊民期勉選手盡情發揮，全力爭取佳績。

馬來西亞近年來推展定向越野國際化不餘遺力，今年就將主辦2場國際錦標賽，除了13日展開的這項賽事，11月還將繼續辦理第2項國際賽，由於受到疫情影響，亞洲國家近幾年比賽都喊停，這次馬來西亞做東道主，各國熱情響應，共有140多位男、女好手報名，除地主馬來西亞選手外，還有台灣、日本、香港、印尼、瑞士等國家選手參賽。

我國選手除經過激烈選拔賽脫穎而出的楊晁青、陳彥龍、馬金言、楊正宇、江品宣、陳怡芳、黃敏惠、林冠妤等8位男、女好手外，堪稱是台灣定向越野搖籃的中正大學也爭取到教育部體育署補助組隊參賽，中正大學定向越野隊也是陣容堅強，包括職員林怡萱、王庭瑄，選手賴賢鴻、楊鈞豪、廖治翔、呂旻翰、羅崧桂、李東陽、鄭雅之、黃冠菱。

2023馬來西亞理工學院國際定向越野錦標賽是在東部大城彭亨舉行，各國選手11日扺達後，12日進行領隊會議與模擬賽，13日進行短距離賽，14日中距離賽，大會訂14日下午頒獎閉幕，中華隊將轉往吉隆坡，於15日搭機返國。