足球／台北市幼兒足球賽 20、21日道南河濱公園開踢

連續舉辦14年的「台北市幼兒足球錦標賽」即將在20及21日兩天於道南河濱公園足球場盛大登場，今天台北市政府體育局副局長劉寧添、中華民國足球協會理事長王麟祥、台北市學前及國中小教育協會理事長陳婉貞及台北市幼兒足球協會副理事長楊岳虎都出席記者會，同時也邀請到企業甲組足球聯賽首支由台北市冠名的「台北龍足球俱樂部」成員到場站台，期盼未來足球推廣能更深入社區、校園，打造一股全民運動的風氣，讓足球向基層紮根。

劉寧添表示，從99年開始主辦本賽事，長年接獲幼兒園所的支持，今年共吸引了96隊伍報名參賽，報名狀況踴躍，未來體育局仍會持續在幼兒足球扎根上努力，另台北市冠名的台北龍足球俱樂部一同加入，將運動觀念帶入校園中，並邀請大家一同支持幼兒體育，打造台北為更友善的親子共榮城市。

本賽事舉辦至今共有4個園所及俱樂部連續14年報名參賽，分別為台北市的私立好來幼兒園、LION足球俱樂部、炫風足球俱樂部及桃園市私立愛愛幼兒園，體育局特別頒發感謝狀感謝這些球隊長年支持。今年亦有眾多熱情響應的企業，包括：運動品牌adidas、AQUECARE天淨、維新國際、寶貝國際、台塑生醫、天工生技及日和士林等企業都提供了豐富的物資和獎品，讓所有參賽小選手不僅能快樂踢球，還能帶走滿滿的紀念與回憶。

台北市冠名的「台北龍足球俱樂部」成員到場指導小球員。記者劉肇育／攝影

體育局致力於推廣足球運動並向下扎根，協辦單位台北市幼兒足球協會與體育局共同努力，幼兒足球協會由已故前協會理事長李新於103年發起募球捐贈活動，110年獲得璞永建設及扶輪社捐款購買1000顆球，於現任理事長李柏毅（李新兒子）任內完成該募球活動，共募得2779顆幼兒足球，受贈予台北市公私立幼兒園所申請及自110年起本賽事參賽隊伍，劉寧添也在記者會的贈球儀式感謝協會的善舉。

記者會的尾聲也邀請由體育局、台北市足球俱樂部股份有限公司及台北市立大學攜手打造的「台北龍足球俱樂部」隊中兩名隊員與現場幼兒園小球員踢球互動，台北龍足球俱樂部在獲得台北市體育局冠名贊助後，未來球隊將繼續推廣社區足球深耕計畫，深入台北市12行政區重點推廣校園進行巡迴教學，更將舉辦社區足球節，共同為推展基層足球運動風氣盡一份心力，並祝下週幼兒足球錦標賽圓滿順利成功。